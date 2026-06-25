Montella'nın Sürpriz "İstifa Etmeyeceğim" Sözlerine Tepkiler Yükseldi

Teknik direktörümüz Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve futbolcuların desteğinin kendisi için yeterli olduğunu söyledi ve istifa etmeyeceğini şu sözlerle açıkladı:

'İstifa edeceğimi soruyorsanız bunun cevabı hayır. Hala enerjim var, hala heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyenler de bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonumla görevime devam edeceğim.'

A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. İkinci maçta Paraguay'la karşılaşan Ay Yıldızlılar bu maçtan da 1-0 mağlup ayrıldı.

Montella'nın 'istifa etmeyeceğim' açıklamasına ise tepkiler yükseldi.