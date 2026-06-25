Montella'nın Sürpriz "İstifa Etmeyeceğim" Sözlerine Tepkiler Yükseldi
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A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, ABD maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Montella, hem futbolcuların eleştirilerden etkilendiğini belirtti hem de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkürlerini iletti.
Montella'nın 'istifa etmeyeceğim' sözleri ise tepki çekti.
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Montella istifa edecek mi?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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