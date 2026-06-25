article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Montella'nın Sürpriz "İstifa Etmeyeceğim" Sözlerine Tepkiler Yükseldi

etiket Montella'nın Sürpriz "İstifa Etmeyeceğim" Sözlerine Tepkiler Yükseldi

Dünya Kupası 2026
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
25.06.2026 - 09:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, ABD maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Montella, hem futbolcuların eleştirilerden etkilendiğini belirtti hem de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Montella'nın 'istifa etmeyeceğim' sözleri ise tepki çekti.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
24 Gün
:
13 Saat
:
34 Dakika
:
17 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 2 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Montella istifa edecek mi?

Montella istifa edecek mi?

Teknik direktörümüz Vincenzo MontellaTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve futbolcuların desteğinin kendisi için yeterli olduğunu söyledi ve istifa etmeyeceğini şu sözlerle açıkladı:

'İstifa edeceğimi soruyorsanız bunun cevabı hayır. Hala enerjim var, hala heyecanım var. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum. Benim istifamı isteyenler de bunu yapmayacağımı kabullenmeli. Başkan ve futbolcular tersini söyleyene kadar bütün motivasyonumla görevime devam edeceğim.'

A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. İkinci maçta Paraguay'la karşılaşan Ay Yıldızlılar bu maçtan da 1-0 mağlup ayrıldı.

Montella'nın 'istifa etmeyeceğim' açıklamasına ise tepkiler yükseldi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
6
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın