2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Dünya Kupası’nda bugün oynanacak 6 maçla birlikte A, C ve E gruplarında maçlar tamamlanacak.

Türkiye saatiyle 01.00’de oynanacak C Grubu maçlarında Fas ile Haiti, İskoçya ile Brezilya karşı karşıya gelecek.

Türkiye saatiyle 04.00’te oynanacak A Grubu maçlarında ise Çekya ile Meksika, Güney Afrika ile Güney Kore mücadele edecek.

Günün son maçları ise Türkiye saatiyle 23.00’te oynanacak. Curaçao ile Fildişi Sahili, Ekvador ile Almanya karşı karşıya gelecek.