article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

etiket 2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.06.2026 - 00:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD, Kanada ve Meksika ortaklığıyla düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda bugün 6 maç oynanacak. Üç grupta tamamlanacak maçlarla üst tura çıkan takımlar belli olacak. Günün dikkat çeken maçları ise Brezilya ile İskoçya ve Ekvador ile Almanya arasında oynanacak.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
24 Gün
:
22 Saat
:
03 Dakika
:
49 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 2 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken, grup aşamaları tamamlanmaya başladı.

Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken, grup aşamaları tamamlanmaya başladı.

Dünya Kupası’nda bugün oynanacak 6 maçla birlikte A, C ve E gruplarında maçlar tamamlanacak.

Türkiye saatiyle 01.00’de oynanacak C Grubu maçlarında Fas ile Haiti, İskoçya ile Brezilya karşı karşıya gelecek.

Türkiye saatiyle 04.00’te oynanacak A Grubu maçlarında ise Çekya ile Meksika, Güney Afrika ile Güney Kore mücadele edecek.

Günün son maçları ise Türkiye saatiyle 23.00’te oynanacak. Curaçao ile Fildişi Sahili, Ekvador ile Almanya karşı karşıya gelecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın