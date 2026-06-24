İsviçre Gruptan Lider Olarak Çıktı: Dünya Kupası’nda Günün Sonuçları!

Türkiye saatiyle sabah 02.00’de oynanan maçta Hırvatistan, Panama’yı; saat 05.00’te oynanan maçta ise Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup etti.

Dünya Kupası B Grubu’nda ise grup maçları tamamlandı.

İsviçre, ev sahiplerinden Kanada’yı Vargas ve Manzambi’nin golleriyle 2-1 yenerek grubu lider olarak tamamladı. Kanada ise averaj farkıyla ikinci sırada yer aldı.

Katar’ı 3-1 mağlup eden Bosna-Hersek ise grupta üçüncü sırada kaldı. Bosna-Hersek, diğer gruplardaki maçların sonucunda en iyi üçüncü olarak gruptan çıkabilecek.

Katar ise turnuvaya veda etti.