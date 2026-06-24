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İsviçre Gruptan Lider Olarak Çıktı: Dünya Kupası’nda Günün Sonuçları!

etiket İsviçre Gruptan Lider Olarak Çıktı: Dünya Kupası’nda Günün Sonuçları!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.06.2026 - 00:06
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Dünya Kupası’nda heyecan bugün oynanan maçlarla devam etti. B Grubu’nda maçlar tamamlanırken, ev sahiplerinden Kanada’yı mağlup eden İsviçre, grubu lider olarak tamamladı. Kanada averajla ikinci sırada yer alırken, Bosna-Hersek ise üçüncü sırada kaldı. Katar ise turnuvaya 1 puanla veda etti.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
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ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda bugün 4 maç oynandı.

ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda bugün 4 maç oynandı.

Türkiye saatiyle sabah 02.00’de oynanan maçta Hırvatistan, Panama’yı; saat 05.00’te oynanan maçta ise Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup etti.

Dünya Kupası B Grubu’nda ise grup maçları tamamlandı.

İsviçre, ev sahiplerinden Kanada’yı Vargas ve Manzambi’nin golleriyle 2-1 yenerek grubu lider olarak tamamladı. Kanada ise averaj farkıyla ikinci sırada yer aldı.

Katar’ı 3-1 mağlup eden Bosna-Hersek ise grupta üçüncü sırada kaldı. Bosna-Hersek, diğer gruplardaki maçların sonucunda en iyi üçüncü olarak gruptan çıkabilecek.

Katar ise turnuvaya veda etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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