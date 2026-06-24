İsviçre Gruptan Lider Olarak Çıktı: Dünya Kupası’nda Günün Sonuçları!
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Dünya Kupası’nda heyecan bugün oynanan maçlarla devam etti. B Grubu’nda maçlar tamamlanırken, ev sahiplerinden Kanada’yı mağlup eden İsviçre, grubu lider olarak tamamladı. Kanada averajla ikinci sırada yer alırken, Bosna-Hersek ise üçüncü sırada kaldı. Katar ise turnuvaya 1 puanla veda etti.
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ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda bugün 4 maç oynandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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