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Ganalı Şaman Harry Kane’in Büyüsünü Kaldırdı “Artık Gol Atabilirsin!”

etiket Ganalı Şaman Harry Kane’in Büyüsünü Kaldırdı “Artık Gol Atabilirsin!”

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.06.2026 - 16:35
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Geçtiğimiz gün Gana ile İngiltere arasında oynanacak maç için Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam hedefini belirlemişti. İngiltere'nin yıldızı golcüsü Harry Kane'i etkisiz hale getireceğini söyleyen Bonsam, Kane'nin Gana maçında etkisi kalmasıyla dünyada iyice popüler oldu. Ünlü büyücü bu kez yıldız oyuncunun üzerindeki büyüyü kaldırdığını ve İngiltere'nin sonraki maçında gol atabilmesi için serbest bıraktığını açıkladı.

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Bonsam geçtiğimiz gün İngiltere'nin yıldızı Harry Kane'i etkisiz hale getireceğini açıklamıştı.

Bonsam geçtiğimiz gün İngiltere'nin yıldızı Harry Kane'i etkisiz hale getireceğini açıklamıştı.

Maçın 0-0 bitmesiyle Gana grubun favorisinden bir puanı alırken Harry Kane de maçta oldukça etkisiz göründü. Hatta %100'lük bir gol pozisyonundan da yararlanamadı. Yıldız oyuncunun bu performansı 'Büyü tuttu' şeklinde yorumlandı.

Bonsam maçın ardından Kane'in büyüsünü kaldırdığını açıkladı.

Bonsam maçın ardından Kane'in büyüsünü kaldırdığını açıkladı.

Bonsam şu sözleri kullandı: “Spiritual işlerden bahsedince, dünyanın en güçlü spiritualisti benim. Harry Kane’i görüyor musun? Onu bağladım, şimdi çözüyorum. İngiltere’nin bir sonraki maçında gol atsın diye Harry Kane’i serbest bırakıyorum.”

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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