Şampiyonluk Adaylarından İngiltere Takıldı: Dünya Kupası’nda Günün Sonuçları!
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda 5. gün oynandı. Fransa ve Portekiz gibi Avrupa’nın önemli takımları hata yapmazken, İngiltere ise Gana’ya takıldı. Norveç ile Senegal arasında oynanan ve 3-2 sonuçlanan maç ise nefesleri kesti.
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2026 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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