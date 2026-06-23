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Şampiyonluk Adaylarından İngiltere Takıldı: Dünya Kupası’nda Günün Sonuçları!

Şampiyonluk Adaylarından İngiltere Takıldı: Dünya Kupası’nda Günün Sonuçları!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2026 - 01:20
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda 5. gün oynandı. Fransa ve Portekiz gibi Avrupa’nın önemli takımları hata yapmazken, İngiltere ise Gana’ya takıldı. Norveç ile Senegal arasında oynanan ve 3-2 sonuçlanan maç ise nefesleri kesti.

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2026 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

2026 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Bugün günün ilk maçında Fransa, Irak karşısında zorlanmadan kazandı. Mbappe’nin iki gol atarak yıldızlaştığı maçta diğer gol ise Dembele’den geldi.

Aynı gruptaki Norveç-Senegal maçı ise nefesleri kesti. Kuzey Avrupa ülkesi Senegal’i mağlup ederek grupta yoluna kayıpsız devam etti.

Cezayir, Ürdün’ü 2-1 yenerek rakibinin Dünya Kupası’nda gruptan çıkma şansını sonlandırdı.

Günün dikkat çeken maçlarından biri olan Portekiz-Özbekistan maçında ise Ronaldo şov yaptı. Ronaldo’nun 2 gol atarak Dünya Kupası’nda bir maçta 2 gol atan en yaşlı futbolcu unvanını elde ettiği maçta Portekiz, Özbekistan’ı 5-0 yendi.

Şampiyonluk adaylarından İngiltere ise favori olarak çıktığı Gana maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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