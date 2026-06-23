Şampiyonluk Adaylarından İngiltere Takıldı: Dünya Kupası’nda Günün Sonuçları!

Bugün günün ilk maçında Fransa, Irak karşısında zorlanmadan kazandı. Mbappe’nin iki gol atarak yıldızlaştığı maçta diğer gol ise Dembele’den geldi.

Aynı gruptaki Norveç-Senegal maçı ise nefesleri kesti. Kuzey Avrupa ülkesi Senegal’i mağlup ederek grupta yoluna kayıpsız devam etti.

Cezayir, Ürdün’ü 2-1 yenerek rakibinin Dünya Kupası’nda gruptan çıkma şansını sonlandırdı.

Günün dikkat çeken maçlarından biri olan Portekiz-Özbekistan maçında ise Ronaldo şov yaptı. Ronaldo’nun 2 gol atarak Dünya Kupası’nda bir maçta 2 gol atan en yaşlı futbolcu unvanını elde ettiği maçta Portekiz, Özbekistan’ı 5-0 yendi.

Şampiyonluk adaylarından İngiltere ise favori olarak çıktığı Gana maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.