2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?
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Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, bugün grup aşamasında ikinci maçlar tamamlanacak. Dört karşılaşmanın oynanacağı Dünya Kupası’nda B Grubu maçları Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda heyecan devam ediyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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