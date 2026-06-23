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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2026 - 00:44
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Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, bugün grup aşamasında ikinci maçlar tamamlanacak. Dört karşılaşmanın oynanacağı Dünya Kupası’nda B Grubu maçları Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda heyecan devam ediyor.

ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda heyecan devam ediyor.

Bu sabaha karşı saat 05.00’te oynanacak Kolombiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçıyla gruplardaki ikinci maçlar tamamlanmış olacak.

L Grubu’nda ise Panama-Hırvatistan mücadelesi Türkiye saatiyle 02.00’de başlayacak.

Büyük çekişmenin yaşandığı Dünya Kupası B Grubu’ndaki maçlar ise saat 22.00’de başlayacak. Bosna-Hersek ile Katar karşı karşıya gelirken, İsviçre ise ev sahiplerinden Kanada ile kozlarını paylaşacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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