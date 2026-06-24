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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Türk Taraftara Parmak Salladı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Türk Taraftara Parmak Salladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.06.2026 - 13:15
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Milli takım 2026 Dünya Kupası'nda formalite maçı için ABD ile karşılaşmak üzere Los Angeles'a geldi. Takımı karşılayan taraftarlar arasında hem destek çıkışları hem de 'Montella go home', 'liyakatsizler' gibi sert protestolar vardı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise Amerika'da milli takımı karşılamaya gelen Türk taraftarlarına parmak salladığı ortaya çıktı.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre ABD maçı için Los Angeles'a gelen Milli Takım oyuncuları ve kafilesine tepki geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre ABD maçı için Los Angeles'a gelen Milli Takım oyuncuları ve kafilesine tepki geldi.

Türk taraftarlar bazı oyuncuları eleştirirken bazılarına da sitem dolu sözler söyledi. Teknik direktör Montella da tepkilerden nasibini alırken kafilenin kendilerine gelen tepkilere karşılık vermemesi dikkat çekti.

En önemli detaylardan biri de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na gösterilen tepki oldu.

Son günlerde yaptığı çıkışlar, turnuva öncesi yaptığı villa ve prim tartışmalarına yol açan açıklamaları ve milli takımı eleştirenleri Adalet Bakanı Akın Gürlek'e şikayet ederek yasal düzenleme istemesiyle pek çok kişinin tepkisinin çeken TFF Başkanı kendisini eleştiren taraftara parmak salladı. Bu görüntüler sosyal medyada da konuşuldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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