TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Türk Taraftara Parmak Salladı
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Milli takım 2026 Dünya Kupası'nda formalite maçı için ABD ile karşılaşmak üzere Los Angeles'a geldi. Takımı karşılayan taraftarlar arasında hem destek çıkışları hem de 'Montella go home', 'liyakatsizler' gibi sert protestolar vardı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise Amerika'da milli takımı karşılamaya gelen Türk taraftarlarına parmak salladığı ortaya çıktı.
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Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre ABD maçı için Los Angeles'a gelen Milli Takım oyuncuları ve kafilesine tepki geldi.
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En önemli detaylardan biri de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na gösterilen tepki oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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