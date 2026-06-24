Gazeteci Bahar Feyzan'dan Milli Takım Oyuncularına "Prenses Erkek" Benzetmesi

Çok samimi bir özür diledi. Benim çok samimi bir özür dilediğine rastladığım şeyler içerisinde, röportajlar içerisinde. Onun dışında belki takımdan başkaları da vardır dileyen, ben denk gelemedim ama şu çok rahatsız ediciydi ya. Erkekler ne yapar değil mi? Konsantre olurlar. Şimdi bu futbolcular, Allah... gitmeden önce reklam kampanyaları, el üstünde tutulmalar. Bir de oyuncular sürekli şikayet ediyor; 'İşte bizim üstümüze çok geliyorsunuz.' Onlar böyle prenses erkek gibiydi birçoğu. 'İşte bizi çok şöyle ediyorsunuz, böyle ediyorsunuz, linçliyorsunuz.' Abi o zaman bırakın telefonlarınızı. Hiçbir ara tam kampa girin yani onu oynarken de. Hiçbir sizin motivasyonunuzu bozucu ne bir telefon olsun, ne bir televizyon olsun. Sizin tek konsantrasyonunuz oyun olsun.