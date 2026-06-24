Gazeteci Bahar Feyzan'dan Milli Takım Oyuncularına "Prenses Erkek" Benzetmesi
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Gazeteci Bahar Feyzan'ın Milli Takım hakkında yaptığı benzetme olay oldu. 2026 Dünya Kupası'nda kağıt üzerinde güçsüz rakipler olan Avustralya ve Paraguay'a yenilerek turnuvadan en erken elenen iki takımdan biri olan ve henüz golü bulunmayan millilerin eleştiriye gelememelerine yapılan 'prenses erkek' benzetmesi gündem oldu.
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"Bir tek Arda Güler özür diledi sanıyorum."
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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