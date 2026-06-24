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Gazeteci Bahar Feyzan'dan Milli Takım Oyuncularına "Prenses Erkek" Benzetmesi

etiket Gazeteci Bahar Feyzan'dan Milli Takım Oyuncularına "Prenses Erkek" Benzetmesi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.06.2026 - 12:21
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Gazeteci Bahar Feyzan'ın Milli Takım hakkında yaptığı benzetme olay oldu. 2026 Dünya Kupası'nda kağıt üzerinde güçsüz rakipler olan Avustralya ve Paraguay'a yenilerek turnuvadan en erken elenen iki takımdan biri olan ve henüz golü bulunmayan millilerin eleştiriye gelememelerine yapılan 'prenses erkek' benzetmesi gündem oldu.

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"Bir tek Arda Güler özür diledi sanıyorum."

"Bir tek Arda Güler özür diledi sanıyorum."

Çok samimi bir özür diledi. Benim çok samimi bir özür dilediğine rastladığım şeyler içerisinde, röportajlar içerisinde. Onun dışında belki takımdan başkaları da vardır dileyen, ben denk gelemedim ama şu çok rahatsız ediciydi ya. Erkekler ne yapar değil mi? Konsantre olurlar. Şimdi bu futbolcular, Allah... gitmeden önce reklam kampanyaları, el üstünde tutulmalar. Bir de oyuncular sürekli şikayet ediyor; 'İşte bizim üstümüze çok geliyorsunuz.' Onlar böyle prenses erkek gibiydi birçoğu. 'İşte bizi çok şöyle ediyorsunuz, böyle ediyorsunuz, linçliyorsunuz.' Abi o zaman bırakın telefonlarınızı. Hiçbir ara tam kampa girin yani onu oynarken de. Hiçbir sizin motivasyonunuzu bozucu ne bir telefon olsun, ne bir televizyon olsun. Sizin tek konsantrasyonunuz oyun olsun.

Konuşmanın tamamı bu şekilde:

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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