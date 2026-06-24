Brezilyalı Medyumun İşaret Ettiği Maç Bu Gece Oynanacak: Dünya Kupası'na Uzaylı Baskını!
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Dünya Kupası C Grubu'nda bu gece Türkiye saatiyle 01.00'de İskoçya ile Brezilya karşı karşıya gelecek. İki takım için gruptan çıkma yolundaki önemli maçın başka bir önemi daha bulunuyor: uzaylı istilası! Brezilyalı ünlü medyum Vo Bahiana'nın iki kez gördüğü rüyasına dayandırdığı kehanetine göre bu karşılaşmada uzaylı baskını olacak ve futbolcular, hakemler ve taraftarlar uzaylılar tarafından kaçırılacak. Evet, tarafından.
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Instagram'da yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunan Brezilya'nın ünlü medyum Vo Bahiana'nın günler önce işaret ettiği gün geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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