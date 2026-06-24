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Brezilyalı Medyumun İşaret Ettiği Maç Bu Gece Oynanacak: Dünya Kupası'na Uzaylı Baskını!

etiket Brezilyalı Medyumun İşaret Ettiği Maç Bu Gece Oynanacak: Dünya Kupası'na Uzaylı Baskını!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2026 - 20:24
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Dünya Kupası C Grubu'nda bu gece Türkiye saatiyle 01.00'de İskoçya ile Brezilya karşı karşıya gelecek. İki takım için gruptan çıkma yolundaki önemli maçın başka bir önemi daha bulunuyor: uzaylı istilası! Brezilyalı ünlü medyum Vo Bahiana'nın iki kez gördüğü rüyasına dayandırdığı kehanetine göre bu karşılaşmada uzaylı baskını olacak ve futbolcular, hakemler ve taraftarlar uzaylılar tarafından kaçırılacak. Evet, tarafından.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
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Instagram'da yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunan Brezilya'nın ünlü medyum Vo Bahiana'nın günler önce işaret ettiği gün geldi.

Instagram'da yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunan Brezilya'nın ünlü medyum Vo Bahiana'nın günler önce işaret ettiği gün geldi.

Bahiana, iki kez gördüğü rüyaya dayanarak Dünya Kupası'nda oynanacak İskoçya-Brezilya maçında uzaylı istilası olacağını iddia etti. Medyuma göre uzaylılar, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye bir uzay gemisiyle iniş yapacak ve futbolcuları, hakemleri ve taraftarları kaçıracak.

Vo Bahiana, 'O maça kesinlikle gitmeyin, stadyumun etrafından bile geçmeyin.' şeklinde ciddi uyarılarda da bulundu.

Dünya dışı temasa rağmen herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Dünya dışı temasa rağmen herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Ortalığı kasıp kavuran bu panik havasına karşı bilimin ve uzmanların tavrı ise son derece net ve rahatlatıcı. NASA ve benzeri uluslararası uzay ajanslarının radar sistemlerinde, Dünya'ya yaklaşan herhangi bir yabancı cisme veya olası bir dünya dışı temasa dair en ufak bir kayıt bulunmuyor. 

Uzman psikologlar da rüyaların sadece insan bilinçaltının karmaşık bir yansıması olduğunu, dolayısıyla gelecekteki küresel olayları önceden haber vermek gibi bir işlevlerinin kesinlikle olamayacağını vurguluyor. 

Kısacası, internette fırtınalar koparan bu uzaylı istilası senaryosu, modern dijital çağın hızla ürettiği tipik ve asılsız bir şehir efsanesinden ibaret.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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