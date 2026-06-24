Brezilyalı Medyumun İşaret Ettiği Maç Bu Gece Oynanacak: Dünya Kupası'na Uzaylı Baskını!

Ortalığı kasıp kavuran bu panik havasına karşı bilimin ve uzmanların tavrı ise son derece net ve rahatlatıcı. NASA ve benzeri uluslararası uzay ajanslarının radar sistemlerinde, Dünya'ya yaklaşan herhangi bir yabancı cisme veya olası bir dünya dışı temasa dair en ufak bir kayıt bulunmuyor.

Uzman psikologlar da rüyaların sadece insan bilinçaltının karmaşık bir yansıması olduğunu, dolayısıyla gelecekteki küresel olayları önceden haber vermek gibi bir işlevlerinin kesinlikle olamayacağını vurguluyor.

Kısacası, internette fırtınalar koparan bu uzaylı istilası senaryosu, modern dijital çağın hızla ürettiği tipik ve asılsız bir şehir efsanesinden ibaret.