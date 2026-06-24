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Fenerbahçe’de Diego Carlos Krizi: Brezilyalı Futbolcuya Ulaşılamıyor

Fenerbahçe’de Diego Carlos Krizi: Brezilyalı Futbolcuya Ulaşılamıyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.06.2026 - 19:12
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Sezon açılışını bugün yapan ve Topuk Yaylası’nda çalışmalarına başlayan Fenerbahçe’de Diego Carlos krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Como’da kiralık oynayan Diego Carlos, kendisine gönderilen programa uygun olarak sağlık kontrollerine gelmedi. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, oyuncuyla temas kurma girişimlerinin devam ettiği açıklandı.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başlarken Diego Carlos’un kendisine gönderilen programa uymadığını açıkladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başlarken Diego Carlos’un kendisine gönderilen programa uymadığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama:

'23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos, kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin’in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir.'

Fenerbahçe’de 2 genç oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe’de 2 genç oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Öte yandan sarı-lacivertli kulüpten yapılan diğer bir bilgilendirmede ise Çağrı Balta ve Adem Yeşilyurt ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kulübümüz, Türk futbolunun umut vadeden genç yetenekleri arasında gösterilen futbolcularımız Çağrı Balta ve Adem Yeşilyurt ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. İki oyuncumuz, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan A Takımımızın kamp kadrosuna dahil edilmiştir.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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