Fenerbahçe’de Diego Carlos Krizi: Brezilyalı Futbolcuya Ulaşılamıyor
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Sezon açılışını bugün yapan ve Topuk Yaylası’nda çalışmalarına başlayan Fenerbahçe’de Diego Carlos krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Como’da kiralık oynayan Diego Carlos, kendisine gönderilen programa uygun olarak sağlık kontrollerine gelmedi. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, oyuncuyla temas kurma girişimlerinin devam ettiği açıklandı.
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başlarken Diego Carlos’un kendisine gönderilen programa uymadığını açıkladı.
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Fenerbahçe’de 2 genç oyuncuyla sözleşme imzalandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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