Fenerbahçe’de Diego Carlos Krizi: Brezilyalı Futbolcuya Ulaşılamıyor

Öte yandan sarı-lacivertli kulüpten yapılan diğer bir bilgilendirmede ise Çağrı Balta ve Adem Yeşilyurt ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kulübümüz, Türk futbolunun umut vadeden genç yetenekleri arasında gösterilen futbolcularımız Çağrı Balta ve Adem Yeşilyurt ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. İki oyuncumuz, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan A Takımımızın kamp kadrosuna dahil edilmiştir.'