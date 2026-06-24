Eleştirilerin Odağındaki Montella’dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na Övgü

Milli Takımımız, gruptaki son maçında iddiasız olarak ABD ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Montella, Kenan Yıldız ile birlikte maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sonuçların ardından fiziksel acı hissettiklerini söyleyen Montella, “Çok üzgünüz. Hissettiğimiz acı gerçekten fiziksel bir acıydı. Futbolcularımız çok ağır eleştiriler aldılar ve bundan etkilendiler. Daha fazla saygı ve sevgiyi hak ettiklerini düşünüyorum.” dedi.

Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için ise övgü dolu açıklamalarda bulundu.

“Federasyon başkanımız her gün bizimle ve desteğini hiçbir zaman bırakmıyor, her seferinde hissettiriyor. Geçen günlerde de sizin dediğiniz gibi çok önemli konulara değindi. Şunu da söylemek lazım: Kendisi futbolda aslında nadir görülen kişiliklerden bir tanesi çünkü futbolda biliyorsunuz işler kötü gittiğinde yıkıcı olmak en kolay seçimdir. Ama kendisi son derece yapıcı bir görüşle ne kadar büyük bir vicdana da sahip olduğunu herkese gösteriyor. Çünkü bu tarz dönemlerde biliyorsunuz en kolayı aslında birilerini bahane edebilmektir. Ama kendisi hiçbir zaman desteğini ne futbolcularımızdan ne de bizden çekmiyor. Bunu görmek futbolda gerçekten nadirdir. O yüzden sizlerin huzurunda da kendisine teşekkür etmek istiyorum.”