Eleştirilerin Odağındaki Montella’dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na Övgü
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A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, ABD maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında futbolcuların yoğun eleştirilerden etkilendiğini söyledi.
Montella ayrıca TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için, “Kendisi futbolda aslında nadir görülen kişiliklerden bir tanesi çünkü futbolda biliyorsunuz işler kötü gittiğinde yıkıcı olmak en kolay seçimdir. Ancak kendisi son derece yapıcı bir görüşle ne kadar büyük bir vicdana da sahip olduğunu herkese gösteriyor.” ifadelerini kullandı.
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Türkiye, yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası’nda oynadığı ilk iki maçın ardından gruptan çıkma şansını kaybetmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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