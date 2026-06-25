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Fatih Altaylı Yazdı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası’ndaki Rezalete Çok Sinirlenmiş"

etiket Fatih Altaylı Yazdı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası’ndaki Rezalete Çok Sinirlenmiş"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.06.2026 - 13:21
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A Milli Futbol Takımımız, yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası’nda ilk iki maçını gol dahi atamadan kaybetmiş ve gruptan çıkma şansını yitirmişti. Büyük umutlarla gidilen Dünya Kupası’nda yaşanan bu hezimet tüm futbolseverlerde hayal kırıklığı yaratırken, Fatih Altaylı bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu rezalete çok sinirlendiğini yazdı.

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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’ndaki son maçını bu sabaha karşı ABD ile oynayacak.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’ndaki son maçını bu sabaha karşı ABD ile oynayacak.

Dünya Kupası’na büyük beklentilerle giden Türkiye’nin, grupta son maç öncesi iddiasını kaybetmesi büyük tepki çekmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında “Türk futbolunun tam göbeğinde” dediği bir dostuyla yaptığı görüşmenin detaylarını yazdı.

Adını verip başını belaya sokmak istemediğim bir dostumun görüşlerini paylaşmak istiyorum bugün.

Türk futbolunun tam göbeğindedir.

Onun desteği olmadan futbolda bir federasyon kurulmaz, kurulamaz.

Ama federasyon başkanı kim olursa olsun, ondan desteğini ve yardımını da esirgemez.

Kendisini ise federasyon yönetimlerinde pek görmeyiz. İşine gücüne bakan, doğru düzgün bir adamdır.

Mevcut federasyon başkanı ile de arasının pek iyi olduğu söylenemez fakat açık açık bir muhalefet de yapmadığını bilirim.

Milli takımın Dünya Kupası finallerinden en erken elenen takım olmasına çok üzüldüğünü tahmin ediyordum. Fikrini sorunca derdini döktü.

‘Türkiye’nin Dünya Kupası’nda başarılı olamamasının elbette birçok nedeni var ama yine de iki konuda önlem alınsa idi her şeye rağmen bir üst tura çıkardık.

1. Kamp yeri doğru seçilseydi: Haziran ayında Arizona’da sıcaklık 50 derece. Gölgede. Milli takım idmanı 50 derecede, güneşin altında yani herhalde 60-70 derece hissedilen bir sıcaklıkta yaptı. Sonra 20 dereceye soğutulmuş otelde konakladı. Oradan kalktı, 50 derecelik kuru sıcak bir iklimden maç yapmak için 29 derece ama nemli Los Angeles’a, okyanus kıyısına gitti. Buna bir de jet lag’i ekle. Hangi spor hekimine, fizyolojiste sorsan bunun intihar olduğunu söyler. Kardeşim, İbrahim Bey sen FIFA Başkanı’nın yakın arkadaşı olduğunu söylüyordun. Söylesene Infantino’ya, kankana sana başka bir yerde kamp versin. Vermiyor mu? Git kirala. Paran mı yok! Para var ama bunu düşünecek bilgi, donanım var mı!

2. Hazırlık maçları: Rakiplerinin oyun sistemine uygun takımlarla hazırlık maçı yapsana. Belli ki Paraguay ve Avustralya senin gücünde olmadığı için savunma yapacak. İkisi de fizik futbol oynayacak. Sen de ona uygun takımlarla maç ayarlasana. Hazırlık maçı kazanmak için değil, hazır olup olmadığını anlamak için yapılır. Sen Amerika ile her türlü baş edersin. Açık oynayan takım. Sen de açık oynuyorsun. Ama diğer ikisi öyle değil. Bunlarla berabere kalsan 2 puan, Amerika’yı yen 5 puan. Çıkarsın üst tura. Ki doğru hazırlansan onları da yenersin. En azından iddianı son maça taşırsın.

Sana bir de bilgi vereyim.

Cumhurbaşkanımız bu rezalete çok ama çok sinirlenmiş.

Amerika maçına iş insanları, siyasiler ile büyük bir çıkartma yapmak üzere tüm hazırlıklar yapılmış. Tam bir gövde gösterisi yapılacakmış. Hatta belki tribünde Trump ile yan yana maç izlemek için de bazı çabalar varmış. Peş peşe iki yenilgi tüm bu hazırlıkları boşa çıkarmış.’

24 yıl sonra gittiğimiz bir Dünya Kupası’nı böylesine boşa harcamış olmanın bir bedeli olur mu bilmem.

Ama bana gelen bilgiler böyle.

Çok iyi olduğu söylenen bu jenerasyon elbette ileride de başarılar elde edecektir.

Kesin olan, bunun bu federasyon ve bu başkan ile olamayacağı.

Belli ki irmik var, yağ var, tencere var.

Olmayanın ne olduğu da belli.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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