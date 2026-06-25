Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı Paylaşımı: "İbrahim Topu Tut, Tut İbrahim Tut, Topu Tut İbrahim"
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Paraguay maçı yenilgisi sonrasında yaptığı basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’e seslenmiş ve Milli Takım'ı eleştirenler için soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu. TFF Başkanı, bakana yaptığı çağrının Ahmet Çakar için olduğunu ifade etmişti.
Ahmet Çakar, bugün X hesabından paylaşımda bulunarak TFF Başkanı'na cevap verdi. Hacıosmanoğlu’nun eğitim hayatına gönderme yapan Çakar, “İbrahim topu tut… Tut İbrahim tut… Topu tut İbrahim...” ifadelerini kullandı.
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İbrahim Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yaptığı çağrının Ahmet Çakar’ın sözleri için olduğunu açıklamıştı.
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Ahmet Çakar, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamasına cevap verdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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