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Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı Paylaşımı: "İbrahim Topu Tut, Tut İbrahim Tut, Topu Tut İbrahim"

etiket Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı Paylaşımı: "İbrahim Topu Tut, Tut İbrahim Tut, Topu Tut İbrahim"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.06.2026 - 14:53
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Paraguay maçı yenilgisi sonrasında yaptığı basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’e seslenmiş ve Milli Takım'ı eleştirenler için soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu. TFF Başkanı, bakana yaptığı çağrının Ahmet Çakar için olduğunu ifade etmişti.

Ahmet Çakar, bugün X hesabından paylaşımda bulunarak TFF Başkanı'na cevap verdi. Hacıosmanoğlu’nun eğitim hayatına gönderme yapan Çakar, “İbrahim topu tut… Tut İbrahim tut… Topu tut İbrahim...” ifadelerini kullandı.

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İbrahim Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yaptığı çağrının Ahmet Çakar’ın sözleri için olduğunu açıklamıştı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yaptığı çağrının Ahmet Çakar’ın sözleri için olduğunu açıklamıştı.

Gazeteci Bahar Feyzan’a açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bakana yaptığı çağrı için, “Ahmet Çakar, 'Bizim çocuklar değil, onun bunun çocukları' dedi. Bu çocukların aileleri var. Ben kendimi ortaya attım, bana saldırsınlar, çocukları rahat bıraksınlar diye. Ben kurnaz biri olsam 'Elimden geleni yaptım' derim.' ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Çakar, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamasına cevap verdi.

Ahmet Çakar, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamasına cevap verdi.
twitter.com

'Bak İbrahim Hacıosmanoğlu. Ya okuduğunu, duyduğunu anlayamıyorsun ya da kurnazca manipüle etmeye çalışıyorsun.

Ben kimseye onun bunun çocuğu demedim yalan söyleme artık okuduğunu duyduğunu anlama zamanın geldi. Lütfen eğitim al.

İlk eğitimini ben vereyim.

İbrahim topu tut. Tut İbrahim tut. Topu tut İbrahim.

Şimdi Türkçemizde bu ilköğretim seviyesinde verilen ilk eğitimlerimizdendir.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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