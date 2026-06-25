Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı Paylaşımı: "İbrahim Topu Tut, Tut İbrahim Tut, Topu Tut İbrahim"

Gazeteci Bahar Feyzan’a açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bakana yaptığı çağrı için, “Ahmet Çakar, 'Bizim çocuklar değil, onun bunun çocukları' dedi. Bu çocukların aileleri var. Ben kendimi ortaya attım, bana saldırsınlar, çocukları rahat bıraksınlar diye. Ben kurnaz biri olsam 'Elimden geleni yaptım' derim.' ifadelerini kullanmıştı.