Harry Kane'e Yaptığı Büyüyle Ünlenen Şaman, Yanlışlıkla Türkiye'ye de Büyü Yapmış
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Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam, Gana’nın rakibi için hazırladığını öne sürdüğü tılsımın yanlışlıkla Türkiye Milli Takımı’nı etkilediğini iddia etti.
Maçlarda kaçan goller ve yaşanan şanssızlıkları sonradan fark ettiğini söyleyen Bonsam, durumdan dolayı Türk halkından özür dilediğini ve etkiyi ortadan kaldırmak için çalıştığını ifade etti.
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Harry Kane'e büyü yaptığını iddia etmişti.
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Yanlışlıkla bize büyü yapmış.
"Kaçan golleri görünce eyvah dedim"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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