Harry Kane'e Yaptığı Büyüyle Ünlenen Şaman, Yanlışlıkla Türkiye'ye de Büyü Yapmış

Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam, Türkiye’nin maçlarında yaşanan şanssız sonuçları izledikten sonra durumu fark ettiğini söyledi. Bonsam, son karşılaşmalardaki kaçan goller ve talihsizlikleri gördüğünde hatasını anladığını ifade etti.

Nana Kwaku Bonsam, niyetinin Türkiye olmadığını vurgulayarak Türk halkından özür diledi. Şaman, büyünün etkisini ortadan kaldırmak için çalışma yürüttüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Son maçlarınızı izlerken o kaçan golleri ve yaşanan şanssızlıkları görünce 'Eyvah, ben ne yaptım!' dedim.'

'Türk halkından çok özür diliyorum, niyetim kesinlikle siz değildiniz; şu an büyüyü tamamen bozmak ve durumu telafi etmek için panzehir tılsımı üzerinde çalışıyorum.'