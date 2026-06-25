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Harry Kane'e Yaptığı Büyüyle Ünlenen Şaman, Yanlışlıkla Türkiye'ye de Büyü Yapmış

Harry Kane'e Yaptığı Büyüyle Ünlenen Şaman, Yanlışlıkla Türkiye'ye de Büyü Yapmış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.06.2026 - 21:31
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Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam, Gana’nın rakibi için hazırladığını öne sürdüğü tılsımın yanlışlıkla Türkiye Milli Takımı’nı etkilediğini iddia etti.

Maçlarda kaçan goller ve yaşanan şanssızlıkları sonradan fark ettiğini söyleyen Bonsam, durumdan dolayı Türk halkından özür dilediğini ve etkiyi ortadan kaldırmak için çalıştığını ifade etti.

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Harry Kane'e büyü yaptığını iddia etmişti.

Harry Kane'e büyü yaptığını iddia etmişti.

Gana-İngiltere maçı öncesi Kane'e büyü yaptığını iddia eden Bonsam, 0-0 biten maçın ardından büyüyü kaldırdığını ve Kane'in gol atabileceğini iddia etmişti. Bonsam bugün de Türkiye ile ilgili ilginç bir açıklamaya imza attı.

Yanlışlıkla bize büyü yapmış.

Yanlışlıkla bize büyü yapmış.

2026 Dünya Kupası’nda A Milli Futbol Takımı’nın yaşadığı şanssız sonuçların ardından dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam, yaptığı ritüelin yanlışlıkla Türkiye’yi etkilediğini öne sürdü.

Bonsam açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Açıkçası her şey büyük bir kaza sonucu oldu; 2026 Dünya Kupası'nda bizim Gana'nın grubundaki rakibimizi kilitlemek için özel bir tılsım hazırlamıştım. Fakat o sırada çırağım haritayı kaydırınca, ritüelin tüm enerjisi yön değiştirip yanlışlıkla Türkiye'nin üzerine gitmiş.'

"Kaçan golleri görünce eyvah dedim"

"Kaçan golleri görünce eyvah dedim"

Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam, Türkiye’nin maçlarında yaşanan şanssız sonuçları izledikten sonra durumu fark ettiğini söyledi. Bonsam, son karşılaşmalardaki kaçan goller ve talihsizlikleri gördüğünde hatasını anladığını ifade etti.

Nana Kwaku Bonsam, niyetinin Türkiye olmadığını vurgulayarak Türk halkından özür diledi. Şaman, büyünün etkisini ortadan kaldırmak için çalışma yürüttüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Son maçlarınızı izlerken o kaçan golleri ve yaşanan şanssızlıkları görünce 'Eyvah, ben ne yaptım!' dedim.'

'Türk halkından çok özür diliyorum, niyetim kesinlikle siz değildiniz; şu an büyüyü tamamen bozmak ve durumu telafi etmek için panzehir tılsımı üzerinde çalışıyorum.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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