Soma'da Madenci Yakının Tekmeleyen Yusuf Yerkel, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Başdanışmanı Çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalında katıldığı programda çalışma ekibine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, ekibinde yer alan Yusuf Yerkel'in başdanışmanı olarak görev yaptığını açıkladı.

Programda Yerkel'den övgüyle söz eden Hacıosmanoğlu, 'Başbakanlık döneminde yıllarca Erdoğan'la çalışmış bir isim olan Yusuf Yerkel var yanımda.' ifadelerini kullandı. TFF Başkanı, Yusuf Yerkel'in federasyonda başdanışmanı olarak görev yaptığını belirtti.