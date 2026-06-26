Soma'da Madenci Yakının Tekmeleyen Yusuf Yerkel, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Başdanışmanı Çıktı
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışma ekibini anlatan Hacıosmanoğlu, kamuoyunda uzun süre tartışılan isimlerden Yusuf Yerkel'in danışmanları arasında yer aldığını açıkladı.
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Yusuf Yerkel, başdanışmanıymış.
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301 madencinin öldüğü Soma'da yaşamını yitiren madencinin yakınını tekmelemişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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