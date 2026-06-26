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Soma'da Madenci Yakının Tekmeleyen Yusuf Yerkel, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Başdanışmanı Çıktı

etiket Soma'da Madenci Yakının Tekmeleyen Yusuf Yerkel, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Başdanışmanı Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.06.2026 - 19:06
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışma ekibini anlatan Hacıosmanoğlu, kamuoyunda uzun süre tartışılan isimlerden Yusuf Yerkel'in danışmanları arasında yer aldığını açıkladı.

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Yusuf Yerkel, başdanışmanıymış.

Yusuf Yerkel, başdanışmanıymış.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalında katıldığı programda çalışma ekibine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, ekibinde yer alan Yusuf Yerkel'in başdanışmanı olarak görev yaptığını açıkladı.

Programda Yerkel'den övgüyle söz eden Hacıosmanoğlu, 'Başbakanlık döneminde yıllarca Erdoğan'la çalışmış bir isim olan Yusuf Yerkel var yanımda.' ifadelerini kullandı. TFF Başkanı, Yusuf Yerkel'in federasyonda başdanışmanı olarak görev yaptığını belirtti.

301 madencinin öldüğü Soma'da yaşamını yitiren madencinin yakınını tekmelemişti.

301 madencinin öldüğü Soma'da yaşamını yitiren madencinin yakınını tekmelemişti.

Yusuf Yerkel, 2014 yılında Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ardından kamuoyunun gündemine gelmişti.

Dönemin Başbakanlık müşaviri olarak Soma'yı ziyaret eden Yerkel'in, yerde bulunan bir madenci yakınına tekme attığını gösteren görüntüler büyük tepki toplamıştı. Uzun süre kamuoyunda tartışılan olay, siyaset ve toplumun farklı kesimlerinden yoğun eleştirilere neden olmuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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