Arda Güler'in Samimi Özüründen Sonra Tecrübeli İsimler de Arda'nın İzinden Giderek Özür Diledi
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A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli savunmacısı Merih Demiral, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Gruptan çıkma şansını son maç öncesinde yitiren ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki son karşılaşmasında ABD ile karşı karşıya gelirken, Merih Demiral da organizasyona veda edilmesinin ardından duygusal ifadeler kullandı.
Maçın hemen ardından Arda Güler'in samimi özrü büyük takdir toplarken, daha sonra diğer yıldız oyuncuların da onu takip ettiği görüldü.
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Tecrübeli oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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Daha önce "abartılıyor" demişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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