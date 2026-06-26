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Arda Güler'in Samimi Özüründen Sonra Tecrübeli İsimler de Arda'nın İzinden Giderek Özür Diledi

etiket Arda Güler'in Samimi Özüründen Sonra Tecrübeli İsimler de Arda'nın İzinden Giderek Özür Diledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.06.2026 - 22:33
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A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli savunmacısı Merih Demiral, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Gruptan çıkma şansını son maç öncesinde yitiren ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki son karşılaşmasında ABD ile karşı karşıya gelirken, Merih Demiral da organizasyona veda edilmesinin ardından duygusal ifadeler kullandı.

Maçın hemen ardından Arda Güler'in samimi özrü büyük takdir toplarken, daha sonra diğer yıldız oyuncuların da onu takip ettiği görüldü.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Tecrübeli oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Tecrübeli oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Türk milletinin başımızın üstünde yeri var. Bizi alkışlamayı da, eleştirmeyi de en iyi milletimiz bilir. Milletimizin yaptığı her eleştiriyi saygıyla karşılıyor, haklı buluyoruz. Bu turnuvaya büyük hayallerle geldik ancak ne yazık ki hayallerimizin çok uzağında kaldık. Yaşattığımız hayal kırıklığı ve üzüntü için tüm milletimizden içtenlikle özür diliyoruz.

Sahada son düdüğe kadar, terimizin son damlasına kadar mücadele ettik. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyor ve sorumluluğunu alıyoruz. 7'den 70'e hepinizi üzdüğümüzün, beklentilerinizi karşılayamadığımızın farkındayız. Ay-yıldızlı formaya layık olabilmek ve milletimizi yeniden gururlandırabilmek için her zaman daha çok çalışacağız.'

Daha önce "abartılıyor" demişti.

Daha önce "abartılıyor" demişti.

Merih Demiral, Avustralya maçı sonrası yaptığı açıklamada 'Halkımızın bizden beklentileri var. Herkes her şeyin farkında. İyi günlerimiz kötü günlerimiz oluyor. Ülkemizde iyi günlerde de kötü günlerde de abartılabiliyor. Her şey dengeli olması lazım.' ifadelerini kullanmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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