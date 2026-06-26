Uğurcan Çakır, 50 Kaleci Arasında En Kötü İstatistiğe Sahip Kaleci Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndan 3 puanla ve son sıradan ayrıldı. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a 1-0 yenilen Türkiye, ikinci haftanın ardından matematiksel olarak elendi. Son maçta ev sahibi ABD'yi 3-2 yense de bu galibiyet hiçbir işe yaramadı.
Takımda tecrübeli oyuncuların yanı sıra kaleci Uğurcan Çakır da çok fazla eleştiri aldı. Ortaya çıkan bir istatistik ise bu eleştirilere çok güçlü bir dayanak olmuşa benziyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Grupta 5 gol yedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
48 takımlı turnuvada 50. sırada...
“Goals Prevented” nedir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın