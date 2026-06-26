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Uğurcan Çakır, 50 Kaleci Arasında En Kötü İstatistiğe Sahip Kaleci Oldu

etiket Uğurcan Çakır, 50 Kaleci Arasında En Kötü İstatistiğe Sahip Kaleci Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.06.2026 - 19:54
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A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndan 3 puanla ve son sıradan ayrıldı. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a 1-0 yenilen Türkiye, ikinci haftanın ardından matematiksel olarak elendi. Son maçta ev sahibi ABD'yi 3-2 yense de bu galibiyet hiçbir işe yaramadı.  

Takımda tecrübeli oyuncuların yanı sıra kaleci Uğurcan Çakır da çok fazla eleştiri aldı. Ortaya çıkan bir istatistik ise bu eleştirilere çok güçlü bir dayanak olmuşa benziyor.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
23 Gün
:
02 Saat
:
56 Dakika
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19 Saniye
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4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Grupta 5 gol yedi.

Grupta 5 gol yedi.

Avustralya, Paraguay ve ABD'yle oynadığımız üç maçta toplam beş gol yiyen milli takımda üç maçta da kalede Uğurcan Çakır vardı. 

Uğurcan Çakır sosyal medyada en çok eleştirilen isimlerden biri olurken yediği gollerin hatalı olduğu da yorumcular tarafından dillendirildi.

48 takımlı turnuvada 50. sırada...

48 takımlı turnuvada 50. sırada...

Uğurcan Çakır'ın turnuvada forma giyen 50 kaleci içindeki yeri tartışma konusu oldu. 'Goals Prevented' istatistiklerine bakıldığında Uğurcan Çakır, -1.68 'lik değerle son sırada yer aldı. 

İlk sırada ise +1.5 istatistiğiyle İskoçya'nın kalecisi Angus Gunn var.

“Goals Prevented” nedir?

“Goals Prevented” nedir?

Kalecilerin performansını ölçmek için kullanılan bir metriktir. Temel mantık şu: her şuta, pozisyonuna ve özelliklerine göre bir gol beklentisi (xG) atanır. Kaleci o şutu kurtarırsa, beklenen gol değeri kadar 'önlenen gol' hanesine yazılır. Şutu kurtaramazsa, beklentinin altında bir performans göstermiş sayılır.

Örneğin 0.7 xG'lik bir şutu kurtaran kaleci +0.7 Goals Prevented kazanır. 0.1 xG'lik kolay bir şuttan gol yerse -0.1 alır.

Sezon boyunca bu değerlerin toplamı kaleciyi değerlendirir: pozitif çıkıyorsa beklentinin üzerinde performans, negatifse beklentinin altında demektir. Klasik kurtarma yüzdesinden farkı, şutun zorluğunu hesaba katmasıdır. Kolay şutları kurtarmakla zor şutları kurtarmak aynı ağırlığa sahip olmaz.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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