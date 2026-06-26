Uğurcan Çakır, 50 Kaleci Arasında En Kötü İstatistiğe Sahip Kaleci Oldu

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndan 3 puanla ve son sıradan ayrıldı. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a 1-0 yenilen Türkiye, ikinci haftanın ardından matematiksel olarak elendi. Son maçta ev sahibi ABD'yi 3-2 yense de bu galibiyet hiçbir işe yaramadı.

Takımda tecrübeli oyuncuların yanı sıra kaleci Uğurcan Çakır da çok fazla eleştiri aldı. Ortaya çıkan bir istatistik ise bu eleştirilere çok güçlü bir dayanak olmuşa benziyor.