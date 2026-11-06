Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva İle Galatasaraylı Jakobs'a Aşk İddiası: Etiler'de Ayrı Kapılardan Çıkmışlar

Sözcü'nün aktardığına göre Jakobs, kulüpte Arina Fedorovtseva ile buluştu ve ikili geceyi birlikte geçirdi. Çok sayıda haber sitesi, ikilinin bir süredir görüştüğünü de öne sürdü.

2024 yazında Monaco'dan Galatasaray'a gelen Senegalli sol bek, o günden beri sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer alıyor. Fedorovtseva ise Fenerbahçe Medicana forması giyen Rus voleybolcu. İki ismin farklı kulüplerin renklerini taşıması, iddiayı daha da dikkat çekici hale getirdi.