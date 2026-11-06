Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva İle Galatasaraylı Jakobs'a Aşk İddiası: Etiler'de Ayrı Kapılardan Çıkmışlar
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Fenerbahçe Medicana'nın Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva ile Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs'un ilişki yaşadığı iddia edildi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 yendiği maçın ardından Etiler'deki bir gece kulübünde bir araya geldikleri öne sürülürken, basın mensuplarını fark eden ikilinin farklı kapılardan ayrıldığı aktarıldı.
Şampiyonlat Ligi'nde alınan Stuttgart galibiyeti Etiler'de kutlandı: Galatasaraylı futbolcular Torreira ve Jakobs kulüpten kameralar önünde çıktı.
İsmail Jakobs'un gecenin devamında Fenerbahçe'nin Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva ile buluştuğu öne sürüldü.
Basın mensuplarını fark eden Fedorovtseva'nın farklı bir kapıyı kullandığı iddia edildi.
Fenerbahçe Medicana'nın Rus yıldızının özel hayatı daha önce de gündem olmuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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