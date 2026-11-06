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Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva İle Galatasaraylı Jakobs'a Aşk İddiası: Etiler'de Ayrı Kapılardan Çıkmışlar

Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva İle Galatasaraylı Jakobs'a Aşk İddiası: Etiler'de Ayrı Kapılardan Çıkmışlar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2026 - 08:57 Son Güncelleme: 06.11.2026 - 09:01
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Fenerbahçe Medicana'nın Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva ile Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs'un ilişki yaşadığı iddia edildi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 yendiği maçın ardından Etiler'deki bir gece kulübünde bir araya geldikleri öne sürülürken, basın mensuplarını fark eden ikilinin farklı kapılardan ayrıldığı aktarıldı.

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Şampiyonlat Ligi'nde alınan Stuttgart galibiyeti Etiler'de kutlandı: Galatasaraylı futbolcular Torreira ve Jakobs kulüpten kameralar önünde çıktı.

Şampiyonlat Ligi'nde alınan Stuttgart galibiyeti Etiler'de kutlandı: Galatasaraylı futbolcular Torreira ve Jakobs kulüpten kameralar önünde çıktı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti ve turnuvada üst üste ikinci galibiyetini aldı. Maçın hemen ardından Lucas Torreira ile Ismail Jakobs, Etiler'de bulunan lüks bir gece kulübünün yolunu tuttu.

Kulüpten ayrılırken kameralara yansıyan görüntülerde Torreira beyaz tişört ve kahverengi pantolon, Jakobs ise beyaz üst ve kamuflaj desenli pantolon giyiyordu. Kapıda bekleyen foto muhabirlerinin sorularını yanıtlamadan araçlara yönelen futbolcuların görüntüleri bir süre sonra Torreira'nın Instagram hesabında da yer aldı.

İsmail Jakobs'un gecenin devamında Fenerbahçe'nin Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva ile buluştuğu öne sürüldü.

İsmail Jakobs'un gecenin devamında Fenerbahçe'nin Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva ile buluştuğu öne sürüldü.

Sözcü'nün aktardığına göre Jakobs, kulüpte Arina Fedorovtseva ile buluştu ve ikili geceyi birlikte geçirdi. Çok sayıda haber sitesi, ikilinin bir süredir görüştüğünü de öne sürdü.

2024 yazında Monaco'dan Galatasaray'a gelen Senegalli sol bek, o günden beri sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer alıyor. Fedorovtseva ise Fenerbahçe Medicana forması giyen Rus voleybolcu. İki ismin farklı kulüplerin renklerini taşıması, iddiayı daha da dikkat çekici hale getirdi.

Basın mensuplarını fark eden Fedorovtseva'nın farklı bir kapıyı kullandığı iddia edildi.

Basın mensuplarını fark eden Fedorovtseva'nın farklı bir kapıyı kullandığı iddia edildi.

İddiaya göre kulüpte basın mensuplarının beklediğini fark eden ikili, fotoğraflanmamak için aynı yerden ayrılmadı. Jakobs ile Torreira kulübün normal kapısından çıkarken, Fedorovtseva başka bir kapıyı kullandı.

Kameralara yalnızca iki Galatasaraylı futbolcunun çıkışı yansıdı. Fedorovtseva'nın o gece kulüpten nasıl ayrıldığına dair şimdilik ortada bir görüntü yok.

Fenerbahçe Medicana'nın Rus yıldızının özel hayatı daha önce de gündem olmuştu.

Fenerbahçe Medicana'nın Rus yıldızının özel hayatı daha önce de gündem olmuştu.

Fenerbahçe Medicana forması giyen Arina Fedorovtseva'nın adı daha önce de sahadaki performansının yanında özel hayatıyla anılmıştı. Eyüpspor kalecisi Berke Özer'in bir maçını tribünden izlemesi, geçmişte de aşk iddialarına yol açmıştı.

Şimdiki iddiaya ilişkin Ismail Jakobs'tan da Fedorovtseva'dan da henüz bir açıklama gelmedi. İkilinin sessizliğini bozup bozmayacağı, bozarsa nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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