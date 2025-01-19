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Tekirdağ'da Yol Kenarında Zurna Çaldığı Görüntülerle Gündem Olan Çinli Ülkesine Döneceğini Söyledi

Tekirdağ'da Yol Kenarında Zurna Çaldığı Görüntülerle Gündem Olan Çinli Ülkesine Döneceğini Söyledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.01.2025 - 11:08

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Geçtiğimiz aylarda Tekirdağ'da yol kenarında zurna çalan bir Çinli'nin haberi gündem olmuştu hatırlarsanız. Fıkraları anımsatan o olayın sebebi de kısa sürede ortaya çıktı. Zurna çalmayı çok seven Çinli Tao, insanları rahatsız etmemek için evlerden uzakta zurna çaldığını söylemişti. Bu duyarlılığıyla da kendisine hayran bırakmıştı.

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Çinli Tao ülkesine döneceğini açıklayacak Türkiye'ye veda ettiği bir video paylaştı.

Çinli Tao ülkesine döneceğini açıklayacak Türkiye'ye veda ettiği bir video paylaştı.

"Bu ayrılık birkaç yıl ya da bir ömür sürebilir." diyen Tao, Türk hayranlarına "Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sizi seviyorum." sözleriyle veda etti.

"Bu ayrılık birkaç yıl ya da bir ömür sürebilir." diyen Tao, Türk hayranlarına "Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sizi seviyorum." sözleriyle veda etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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