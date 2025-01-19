Tekirdağ'da Yol Kenarında Zurna Çaldığı Görüntülerle Gündem Olan Çinli Ülkesine Döneceğini Söyledi

Geçtiğimiz aylarda Tekirdağ'da yol kenarında zurna çalan bir Çinli'nin haberi gündem olmuştu hatırlarsanız. Fıkraları anımsatan o olayın sebebi de kısa sürede ortaya çıktı. Zurna çalmayı çok seven Çinli Tao, insanları rahatsız etmemek için evlerden uzakta zurna çaldığını söylemişti. Bu duyarlılığıyla da kendisine hayran bırakmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çinli Tao ülkesine döneceğini açıklayacak Türkiye'ye veda ettiği bir video paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bu ayrılık birkaç yıl ya da bir ömür sürebilir." diyen Tao, Türk hayranlarına "Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sizi seviyorum." sözleriyle veda etti.
Buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın