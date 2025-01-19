Tekirdağ'da Yol Kenarında Zurna Çaldığı Görüntülerle Gündem Olan Çinli Ülkesine Döneceğini Söyledi

Geçtiğimiz aylarda Tekirdağ'da yol kenarında zurna çalan bir Çinli'nin haberi gündem olmuştu hatırlarsanız. Fıkraları anımsatan o olayın sebebi de kısa sürede ortaya çıktı. Zurna çalmayı çok seven Çinli Tao, insanları rahatsız etmemek için evlerden uzakta zurna çaldığını söylemişti. Bu duyarlılığıyla da kendisine hayran bırakmıştı.