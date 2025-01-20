Özlem Savaş, Hacı Sabancı'dan Oğlu Olduğu Ortaya Çıkan Fatma D.'ye 'Ahlaksız Buluyorum' Çıkışıyla Gündem Oldu

3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia eden Fatma D.'nin açtığı davayı kazanması ve DNA testinde Uzay'ın %99 oran ile Hacı Sabancı'nın oğlu çıkmasının ardından magazin gündemi epey karışmıştı. Bu durumun ardından oyuncu Özlem Savaş, sosyal medyadan konuya ilişkin yorumunu dile getirirken Fatma D.'ye epey sert çıkıştı.