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Özlem Savaş, Hacı Sabancı'dan Oğlu Olduğu Ortaya Çıkan Fatma D.'ye 'Ahlaksız Buluyorum' Çıkışıyla Gündem Oldu

Özlem Savaş, Hacı Sabancı'dan Oğlu Olduğu Ortaya Çıkan Fatma D.'ye 'Ahlaksız Buluyorum' Çıkışıyla Gündem Oldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 20:46

3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia eden Fatma D.'nin açtığı davayı kazanması ve DNA testinde Uzay'ın %99 oran ile Hacı Sabancı'nın oğlu çıkmasının ardından magazin gündemi epey karışmıştı. Bu durumun ardından oyuncu Özlem Savaş, sosyal medyadan konuya ilişkin yorumunu dile getirirken Fatma D.'ye epey sert çıkıştı.

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Sabancı yalısının evli, mutlu ve çocuklu üyesi Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Hanım ile dünyaevine girmiş; ikili biricik kızları Arzu Alara'yı 2023'te kucaklarına almıştı.

Sabancı yalısının evli, mutlu ve çocuklu üyesi Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Hanım ile dünyaevine girmiş; ikili biricik kızları Arzu Alara'yı 2023'te kucaklarına almıştı.

Üç ay önce ortaya attığı iddiayla Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin huzurlu ve mutlu aile tablosuna gölge düşmüş, Fatma D. isimli bir kadın oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmişti.

Üç ay önce ortaya attığı iddiayla Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin huzurlu ve mutlu aile tablosuna gölge düşmüş, Fatma D. isimli bir kadın oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmişti.

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Yapılan DNA testinin sonuçlarının açıklanmasının ardından iddia resmiyete kavuşmuş ve dava Hacı Sabancı'nın Uzay'ın babası olduğunun doğrulanmasıyla sonuçlanmıştı.

Yapılan DNA testinin sonuçlarının açıklanmasının ardından iddia resmiyete kavuşmuş ve dava Hacı Sabancı'nın Uzay'ın babası olduğunun doğrulanmasıyla sonuçlanmıştı.

Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinden ise medyaya bomba gibi düşen bu haberin ardından 'her şey yolunda, birlikteyiz' paylaşımı hemen gelmişti.👇

Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinden ise medyaya bomba gibi düşen bu haberin ardından 'her şey yolunda, birlikteyiz' paylaşımı hemen gelmişti.👇

Detaylar için👇

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Hacı Sabancı'nın babalık kaosuna oyuncu Özlem Savaş'tan da bir yorum geldi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Hacı Sabancı'nın babalık kaosuna oyuncu Özlem Savaş'tan da bir yorum geldi.
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Savaş, ''Erkeğin onayı olmadan çocuk yapmak da ne demek...ne çirkin... Böyle kadınları son derece ahlaksız buluyorum...'' ifadelerini kullanarak Fatma D.'yi eleştirdi.

Savaş, ''Erkeğin onayı olmadan çocuk yapmak da ne demek...ne çirkin... Böyle kadınları son derece ahlaksız buluyorum...'' ifadelerini kullanarak Fatma D.'yi eleştirdi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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