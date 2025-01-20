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Gözlerimiz Kamaştı: Tuba Büyüküstün Joy Awards Gecesine Hazırlandığı Anları Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Gözlerimiz Kamaştı: Tuba Büyüküstün Joy Awards Gecesine Hazırlandığı Anları Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 22:45

18 Ocak gecesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards töreni ülkemizde de büyük bir ilgiyle takip edildi. Hande Erçel, Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç gibi sevilen oyuncularımızın boy gösterdiği gecede ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünü takdim eden Büyüküstün'ün nefes kesen stili de epey dikkat çekmişti. Güzel oyuncu, o özel geceye nasıl hazırlandığını sosyal medya hesabından paylaştı.

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'Asi', 'Gönülçelen' ve 'Kara Para Aşk' gibi yayınlandıkları dönemde geniş kitlelerce takip edilen dizilerde başrollere hayat veren Tuba Büyüküstün'ü başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle tanıyoruz.

'Asi', 'Gönülçelen' ve 'Kara Para Aşk' gibi yayınlandıkları dönemde geniş kitlelerce takip edilen dizilerde başrollere hayat veren Tuba Büyüküstün'ü başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle tanıyoruz.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan'da gerçekleşen 'Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde jüri olmuş ve kırmızı halıda boy göstermişti.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan'da gerçekleşen 'Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde jüri olmuş ve kırmızı halıda boy göstermişti.

Büyüküstün, 18 Ocak günü Riyad'da gerçekleşen 'Joy Awards'a da katıldı. Hatta ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünü de takdim eden isim oldu. Bunun yanı sıra elbise tercihi oldukça beğenilen Tuba Büyüküstün, adeta nefes kesici görünüyordu.

Büyüküstün, 18 Ocak günü Riyad'da gerçekleşen 'Joy Awards'a da katıldı. Hatta ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünü de takdim eden isim oldu. Bunun yanı sıra elbise tercihi oldukça beğenilen Tuba Büyüküstün, adeta nefes kesici görünüyordu.

Güzel oyuncu bu güzel gece için hazırlandığı anları ardı ardına sosyal medyasında işte böyle paylaştı.👇

Güzel oyuncu bu güzel gece için hazırlandığı anları ardı ardına sosyal medyasında işte böyle paylaştı.👇

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Tuba Büyüküstün'ün Joy Awards stilini sizler nasıl buldunuz? Haydi, oylamaya!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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