Gözlerimiz Kamaştı: Tuba Büyüküstün Joy Awards Gecesine Hazırlandığı Anları Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

18 Ocak gecesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards töreni ülkemizde de büyük bir ilgiyle takip edildi. Hande Erçel, Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç gibi sevilen oyuncularımızın boy gösterdiği gecede ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünü takdim eden Büyüküstün'ün nefes kesen stili de epey dikkat çekmişti. Güzel oyuncu, o özel geceye nasıl hazırlandığını sosyal medya hesabından paylaştı.