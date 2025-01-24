Yangında 12. Kattan Atlayarak Hayatını Kaybeden Şevval Şahin'in Doğum Gününde Çekilmiş Görüntüler Ortaya Çıktı

21 Ocak günü tüm Türkiye'nin yüreğini yakan bir haberle sarsıldık. Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde pek çok ihmalin bulunduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybedenler arasında otel çalışanları da vardı. Onlardan biri de 25 yaşındaki Şevval Şahin'di. Şevval Şahin'in 12. katta mahsur kaldığı, babasıyla görüntülü görüştükten sonra aşağı atlamak zorunda kaldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Şevval, yaşam mücadelesini kaybetti.