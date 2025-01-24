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Yangında 12. Kattan Atlayarak Hayatını Kaybeden Şevval Şahin'in Doğum Gününde Çekilmiş Görüntüler Ortaya Çıktı

Yangında 12. Kattan Atlayarak Hayatını Kaybeden Şevval Şahin'in Doğum Gününde Çekilmiş Görüntüler Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.01.2025 - 21:06

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21 Ocak günü tüm Türkiye'nin yüreğini yakan bir haberle sarsıldık. Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde pek çok ihmalin bulunduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybedenler arasında otel çalışanları da vardı. Onlardan biri de 25 yaşındaki Şevval Şahin'di. Şevval Şahin'in 12. katta mahsur kaldığı, babasıyla görüntülü görüştükten sonra aşağı atlamak zorunda kaldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Şevval, yaşam mücadelesini kaybetti.

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Şevval Şahin'in arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Şevval Şahin'in arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Hayat dolu gencecik bir kızı ve diğer 77 canımızı hayattan koparan ihmaller zincirinde asıl sorumlunun hala ortaya çıkmaması tüm ülkenin öfkesini arttırdı.

Hayat dolu gencecik bir kızı ve diğer 77 canımızı hayattan koparan ihmaller zincirinde asıl sorumlunun hala ortaya çıkmaması tüm ülkenin öfkesini arttırdı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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