Türk Şirketler Mısır'a Kaçıyor: Durumun Vahametini “Cumhuriyet Tarihinde İlk” Sözleriyle Anlattılar
Türk Şirketler Mısır'a Kaçıyor: Durumun Vahametini “Cumhuriyet Tarihinde İlk” Sözleriyle Anlattılar
Artan maliyetler Türk şirketlerini yatırım için yeni ülkeler bulmaya zorladı. Öyle ki son dönemlerde özellikler tekstil ve hazır giyim sektörü soluğu Mısır’da almaya başladı. Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre hazır giyim sektörünün yurt dışı yatırımları yurt içi yatırımları katladı. Bu durum da “Cumhuriyet tarihinde ilk” olarak yorumlandı.
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Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektörü tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Türk şirketler rotayı Mısır’a kırdı. Ülkede Türk şirketlerin sayısı bin 1700’e ulaştı. Türklerin en fazla yatırım yaptığı sektör tekstil oldu.
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Hazır giyim sektöründe ilk kez yurt dışı yatırımları iç yatırımları katladı. Sektör temsilciler ise bu durumu “Cumhuriyet tarihinde ilk” olarak yorumladı.
Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, durumun vehametini şu sözlerle açıkladı:
"2023-2024 döneminde Türkiye'de birinci derece yeni yatırım yok. Hatta insanlar mevcut yatırımlarını renöve edemiyor. Mısır başta yakın coğrafyaya kaçış var."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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