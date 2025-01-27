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Türk Şirketler Mısır'a Kaçıyor: Durumun Vahametini “Cumhuriyet Tarihinde İlk” Sözleriyle Anlattılar

Türk Şirketler Mısır'a Kaçıyor: Durumun Vahametini “Cumhuriyet Tarihinde İlk” Sözleriyle Anlattılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.01.2025 - 17:36

Artan maliyetler Türk şirketlerini yatırım için yeni ülkeler bulmaya zorladı. Öyle ki son dönemlerde özellikler tekstil ve hazır giyim sektörü soluğu Mısır’da almaya başladı. Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre hazır giyim sektörünün yurt dışı yatırımları yurt içi yatırımları katladı. Bu durum da “Cumhuriyet tarihinde ilk” olarak yorumlandı. 

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Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektörü tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Türk şirketler rotayı Mısır’a kırdı. Ülkede Türk şirketlerin sayısı bin 1700’e ulaştı. Türklerin en fazla yatırım yaptığı sektör tekstil oldu.

Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektörü tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Türk şirketler rotayı Mısır’a kırdı. Ülkede Türk şirketlerin sayısı bin 1700’e ulaştı. Türklerin en fazla yatırım yaptığı sektör tekstil oldu.

Hazır giyim sektöründe ilk kez yurt dışı yatırımları iç yatırımları katladı. Sektör temsilciler ise bu durumu “Cumhuriyet tarihinde ilk” olarak yorumladı.

Hazır giyim sektöründe ilk kez yurt dışı yatırımları iç yatırımları katladı. Sektör temsilciler ise bu durumu “Cumhuriyet tarihinde ilk” olarak yorumladı.

DW Türkçe’de Aram Ekin Duran’a konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, “ Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa hazır giyim sektörünün son bir yıl içindeki Türkiye dışı yatırımı, Türkiye içi yatırımının üç katı oldu” ifadelerini kullandı.

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, durumun vehametini şu sözlerle açıkladı:

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, durumun vehametini şu sözlerle açıkladı:

Kaynak

"2023-2024 döneminde Türkiye'de birinci derece yeni yatırım yok. Hatta insanlar mevcut yatırımlarını renöve edemiyor. Mısır başta yakın coğrafyaya kaçış var."

"2023-2024 döneminde Türkiye'de birinci derece yeni yatırım yok. Hatta insanlar mevcut yatırımlarını renöve edemiyor. Mısır başta yakın coğrafyaya kaçış var."

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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