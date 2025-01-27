Türk Şirketler Mısır'a Kaçıyor: Durumun Vahametini “Cumhuriyet Tarihinde İlk” Sözleriyle Anlattılar

Artan maliyetler Türk şirketlerini yatırım için yeni ülkeler bulmaya zorladı. Öyle ki son dönemlerde özellikler tekstil ve hazır giyim sektörü soluğu Mısır’da almaya başladı. Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre hazır giyim sektörünün yurt dışı yatırımları yurt içi yatırımları katladı. Bu durum da “Cumhuriyet tarihinde ilk” olarak yorumlandı.

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