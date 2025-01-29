2000’ler Nostaljisi: İçerik Üreticisi Deniz Altun’un Paylaşımı Eski Günleri Hatırlattı

2000’li yıllar, mahallede oyun oynarken zamanın unutulduğu, MP3 çalarlarda aynı şarkının defalarca dinlendiği ve internetle yeni yeni tanışılan bir dönemdi. MSN’de sohbet etmek, tuşlu telefonlarla mesajlaşmak ve sosyal medyanın ilk adımlarını atmak, o yılların unutulmaz hatıraları arasında yer aldı. İçerik üreticisi Deniz Altun’un yayınladığı 2000’ler videosu, izleyenlere bu anıları yeniden yaşattı.
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Videoya, 2002 yılında berberde "Ronaldo saçı" istediği anısıyla başlayan Altun, elinde tuttuğu bir kitaba baktıkça eski yıllardan hatıraları ekrana getirdi.
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O dönemi yaşamış birçok kişi, bu nostaljik sahnelerle duygusal anlar yaşadı.
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Mükemmel olmuş .Son yaşanılası yıllarmış sonra her şey boka sardı …