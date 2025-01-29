TikTok Kullanıcısının Paylaştığı Oda, Lüks Bir 1+1 Daireyi Aratmadı!

TikTok kullanıcısı @ecenakcam, abisinin evden ayrılmasıyla kendisine kalacak olan odasını paylaştı. Ancak bu oda sıradan bir genç odasından çok daha fazlasını barındırıyordu! Kendi mutfağı, salonu ve tuvaleti olan geniş alanı görenler, buranın adeta 1+1 daire konforunda olduğunu söyledi.