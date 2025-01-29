TikTok Kullanıcısının Paylaştığı Oda, Lüks Bir 1+1 Daireyi Aratmadı!

TikTok kullanıcısı @ecenakcam, abisinin evden ayrılmasıyla kendisine kalacak olan odasını paylaştı. Ancak bu oda sıradan bir genç odasından çok daha fazlasını barındırıyordu! Kendi mutfağı, salonu ve tuvaleti olan geniş alanı görenler, buranın adeta 1+1 daire konforunda olduğunu söyledi.
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Abisinin evden ayrılacağını söyleyen genç, bu odanın artık kendisine kalacağını belirtti. Odayı detaylı bir şekilde gösterdiği video, kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Mizahi yorumlarla gündem olan video, "Zenginlik böyle bir şey mi?" sorusunu akıllara getirdi.
O oda👇📹
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