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TikTok Kullanıcısının Paylaştığı Oda, Lüks Bir 1+1 Daireyi Aratmadı!

TikTok Kullanıcısının Paylaştığı Oda, Lüks Bir 1+1 Daireyi Aratmadı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 08:56

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TikTok kullanıcısı @ecenakcam, abisinin evden ayrılmasıyla kendisine kalacak olan odasını paylaştı. Ancak bu oda sıradan bir genç odasından çok daha fazlasını barındırıyordu! Kendi mutfağı, salonu ve tuvaleti olan geniş alanı görenler, buranın adeta 1+1 daire konforunda olduğunu söyledi.

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Abisinin evden ayrılacağını söyleyen genç, bu odanın artık kendisine kalacağını belirtti. Odayı detaylı bir şekilde gösterdiği video, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Abisinin evden ayrılacağını söyleyen genç, bu odanın artık kendisine kalacağını belirtti. Odayı detaylı bir şekilde gösterdiği video, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Mizahi yorumlarla gündem olan video, "Zenginlik böyle bir şey mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Mizahi yorumlarla gündem olan video, "Zenginlik böyle bir şey mi?" sorusunu akıllara getirdi.

O oda👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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