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'Selvi Boylum Al Yazmalım' Filmiyle İlgili Bu Detayları Daha Önce Duymuş muydunuz?

'Selvi Boylum Al Yazmalım' Filmiyle İlgili Bu Detayları Daha Önce Duymuş muydunuz?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 15:33

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Türk sinemasının unutulmaz başyapıtlarından Selvi Boylum Al Yazmalım, sadece duygusal hikayesiyle değil, perde arkasındaki ilginç detaylarla da dikkat çekiyor. Türkan Şoray’ın bu filmi sinemaya kazandırma süreci, usta oyuncunun Cengiz Aytmatov’un “Kırmızı Eşarp” isimli eserinden etkilenerek projeyi yapımcı Arif Keskiner’e önermesiyle başladı. Ekip başka bir film hazırlığında olmasına rağmen tüm planlar iptal edilerek Selvi Boylum Al Yazmalım için kamera arkasına geçildi.

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Filmde izleyiciyi duygulandıran küçük Samet karakterine hayat veren oyuncu ise bir kız çocuğuydu. Samet’i oynayan Elif İnci, bugün dizilerden aşina olduğumuz başarılı bir oyuncu olarak kariyerine devam ediyor.

Filmde izleyiciyi duygulandıran küçük Samet karakterine hayat veren oyuncu ise bir kız çocuğuydu. Samet’i oynayan Elif İnci, bugün dizilerden aşina olduğumuz başarılı bir oyuncu olarak kariyerine devam ediyor.

Öte yandan, Ahmet Mekin’in filmde giydiği parka ve ailesiyle yaşadığı ev, o dönemde şantiyede çalışan bir işçiye aitti ve filme büyük bir gerçeklik kattı.

Öte yandan, Ahmet Mekin’in filmde giydiği parka ve ailesiyle yaşadığı ev, o dönemde şantiyede çalışan bir işçiye aitti ve filme büyük bir gerçeklik kattı.

Herkesin hafızasına kazınan ve yıllardır dillerden düşmeyen “Sevgi emektir” sözü ise filmin senaristi Ali Özgentürk’ün kızına bakarken yazdığı duygusal bir cümleydi.

Herkesin hafızasına kazınan ve yıllardır dillerden düşmeyen “Sevgi emektir” sözü ise filmin senaristi Ali Özgentürk’ün kızına bakarken yazdığı duygusal bir cümleydi.

Ancak filmin sonu, kamera arkasında büyük bir kriz yaratmıştı. Türkan Şoray, hikayenin mutlu sonla bitmesi gerektiğini savunmuş fakat o dönemdeki sevgilisinin araya girmesiyle ikna edilerek, final bugünkü şekline kavuşmuştu.

Ancak filmin sonu, kamera arkasında büyük bir kriz yaratmıştı. Türkan Şoray, hikayenin mutlu sonla bitmesi gerektiğini savunmuş fakat o dönemdeki sevgilisinin araya girmesiyle ikna edilerek, final bugünkü şekline kavuşmuştu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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