'Selvi Boylum Al Yazmalım' Filmiyle İlgili Bu Detayları Daha Önce Duymuş muydunuz?

Türk sinemasının unutulmaz başyapıtlarından Selvi Boylum Al Yazmalım, sadece duygusal hikayesiyle değil, perde arkasındaki ilginç detaylarla da dikkat çekiyor. Türkan Şoray’ın bu filmi sinemaya kazandırma süreci, usta oyuncunun Cengiz Aytmatov’un “Kırmızı Eşarp” isimli eserinden etkilenerek projeyi yapımcı Arif Keskiner’e önermesiyle başladı. Ekip başka bir film hazırlığında olmasına rağmen tüm planlar iptal edilerek Selvi Boylum Al Yazmalım için kamera arkasına geçildi.