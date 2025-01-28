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Dönemin Efsanesi Burak Kut ile Nostalji Testi: 90'ları Yüzde Kaç Özledi?

Dönemin Efsanesi Burak Kut ile Nostalji Testi: 90'ları Yüzde Kaç Özledi?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 14:51

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90'lar, nostaljinin kalbinde bir döneme ait. O yıllarda her şey daha sade, ama bir o kadar da değerliydi. Çocuklar sokaklarda, mahalle aralarında geçirdiği saatlerin kıymetini bilirdi. Müzik, televizyon, sinema… Her anı, unutulmaz bir anıydı.

90'lar müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Burak Kut, zamanının en sevilen sanatçılarından biri olarak hala hafızalarda taptaze.

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Burak Kut’a, 90’ların en ikonik anılarını hatırlatarak döneme dair ne kadar özlem duyduğunu sorduk!

Burak Kut’a, 90’ların en ikonik anılarını hatırlatarak döneme dair ne kadar özlem duyduğunu sorduk!

Barış Manço'dan Atari'ye kadar 90'ların unutulmaz anılarının yer aldığı listede, Burak Kut 90'ları yüzde kaç özlediğini açıkladı.

Barış Manço'dan Atari'ye kadar 90'ların unutulmaz anılarının yer aldığı listede, Burak Kut 90'ları yüzde kaç özlediğini açıkladı.

Peki siz 90'lı yılları ne kadar özlediniz?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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