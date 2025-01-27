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Vatan Şaşmaz’ın Petek Dinçöz’ün Meşhur Şarkısıyla Dans Ettiği Anlar Duygulandırdı!

Vatan Şaşmaz’ın Petek Dinçöz’ün Meşhur Şarkısıyla Dans Ettiği Anlar Duygulandırdı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 00:20

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2001 yılında yayınlanan “Vatan Şaşmaz ve Melike Öcalan’la Sabah Keyfi” programından bir kesit, yeniden sosyal medyada gündem oldu. Videoda, ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ın, Petek Dinçöz’ün “Bende Kaldı” şarkısı eşliğinde dans ettiği anlar izleyenleri hem duygulandırdı hem de gülümsetti. Dönemin canlı yayın atmosferini ve herkesin mutlu olduğu o günlerin sıcaklığını yansıtan video, nostalji rüzgarları estirdi.

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2000’li yılların başında pop müziğin yıldız isimlerinden biri olan Petek Dinçöz, “Bende Kaldı” gibi hit parçalarıyla milyonların sevgisini kazanmıştı. Hem sesi hem de sahne performansıyla dönemin en popüler isimlerinden olan Dinçöz, şarkılarıyla uzun yıllar boyunca unutulmaz anlara imza attı.

2000’li yılların başında pop müziğin yıldız isimlerinden biri olan Petek Dinçöz, “Bende Kaldı” gibi hit parçalarıyla milyonların sevgisini kazanmıştı. Hem sesi hem de sahne performansıyla dönemin en popüler isimlerinden olan Dinçöz, şarkılarıyla uzun yıllar boyunca unutulmaz anlara imza attı.

Ne yazık ki, Türk televizyon ve sanat dünyasının sevilen isimlerinden Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017’de trajik bir şekilde aramızdan ayrıldı.

Ne yazık ki, Türk televizyon ve sanat dünyasının sevilen isimlerinden Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017’de trajik bir şekilde aramızdan ayrıldı.

İstanbul Beşiktaş’taki bir otelde, eski manken Filiz Aker tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden Şaşmaz, ardından milyonları yasa boğmuştu.

Bu özel program kesitinin yeniden gündeme gelmesi, izleyenlere hem geçmişin huzurlu anlarını hatırlattı hem de Vatan Şaşmaz’ın enerjisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu özel program kesitinin yeniden gündeme gelmesi, izleyenlere hem geçmişin huzurlu anlarını hatırlattı hem de Vatan Şaşmaz’ın enerjisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte o duygulandıran video👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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