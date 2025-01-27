Vatan Şaşmaz’ın Petek Dinçöz’ün Meşhur Şarkısıyla Dans Ettiği Anlar Duygulandırdı!

2001 yılında yayınlanan “Vatan Şaşmaz ve Melike Öcalan’la Sabah Keyfi” programından bir kesit, yeniden sosyal medyada gündem oldu. Videoda, ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ın, Petek Dinçöz’ün “Bende Kaldı” şarkısı eşliğinde dans ettiği anlar izleyenleri hem duygulandırdı hem de gülümsetti. Dönemin canlı yayın atmosferini ve herkesin mutlu olduğu o günlerin sıcaklığını yansıtan video, nostalji rüzgarları estirdi.