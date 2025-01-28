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Bergama’nın Efsane Kahvaltıcısı Eşref Amca, Yeniden Görüntülendi!

Bergama’nın Efsane Kahvaltıcısı Eşref Amca, Yeniden Görüntülendi!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 11:56

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Bergama'da dedesinden kalma dükkanını tek başına işleten ve yıllardır gençler gibi sabahın erken saatlerinde dükkanını açıp hazırladığı kahvaltılarla herkesi kendine hayran bırakan Eşref Taşkın, uzun bir aradan sonra yeniden görüntülendi. 94 yaşındaki ünlü kahvaltıcı, son olarak birkaç yıl önce sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise @gurmecanlar isimli sosyal medya kullanıcısının videosuyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

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Yaşına rağmen çalışma azmiyle gençlere taş çıkaran Eşref Amca, Bergama'nın yaşayan efsanesi olarak anılmaya devam ediyor. Zamana meydan okuyan bu örnek insan, ömrü yettiği sürece çalışmaya devam edeceğini belirtmişti.

Yaşına rağmen çalışma azmiyle gençlere taş çıkaran Eşref Amca, Bergama'nın yaşayan efsanesi olarak anılmaya devam ediyor. Zamana meydan okuyan bu örnek insan, ömrü yettiği sürece çalışmaya devam edeceğini belirtmişti.

Ancak bu defa, kahvaltı hazırlamak yerine dükkanının içinde otururken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan yeni videosuyla yeniden gündeme gelen Eşref Amca, azmiyle gençlere ilham vermeye devam ediyor.

Ancak bu defa, kahvaltı hazırlamak yerine dükkanının içinde otururken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan yeni videosuyla yeniden gündeme gelen Eşref Amca, azmiyle gençlere ilham vermeye devam ediyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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vasilevic

Amcam sen squid game setinde ölmedin mi?

Eylul

ahahhahahahaa