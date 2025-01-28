Bergama’nın Efsane Kahvaltıcısı Eşref Amca, Yeniden Görüntülendi!

Bergama'da dedesinden kalma dükkanını tek başına işleten ve yıllardır gençler gibi sabahın erken saatlerinde dükkanını açıp hazırladığı kahvaltılarla herkesi kendine hayran bırakan Eşref Taşkın, uzun bir aradan sonra yeniden görüntülendi. 94 yaşındaki ünlü kahvaltıcı, son olarak birkaç yıl önce sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise @gurmecanlar isimli sosyal medya kullanıcısının videosuyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşına rağmen çalışma azmiyle gençlere taş çıkaran Eşref Amca, Bergama'nın yaşayan efsanesi olarak anılmaya devam ediyor. Zamana meydan okuyan bu örnek insan, ömrü yettiği sürece çalışmaya devam edeceğini belirtmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bu defa, kahvaltı hazırlamak yerine dükkanının içinde otururken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan yeni videosuyla yeniden gündeme gelen Eşref Amca, azmiyle gençlere ilham vermeye devam ediyor.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Amcam sen squid game setinde ölmedin mi?
ahahhahahahaa