Bergama’nın Efsane Kahvaltıcısı Eşref Amca, Yeniden Görüntülendi!

Bergama'da dedesinden kalma dükkanını tek başına işleten ve yıllardır gençler gibi sabahın erken saatlerinde dükkanını açıp hazırladığı kahvaltılarla herkesi kendine hayran bırakan Eşref Taşkın, uzun bir aradan sonra yeniden görüntülendi. 94 yaşındaki ünlü kahvaltıcı, son olarak birkaç yıl önce sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise @gurmecanlar isimli sosyal medya kullanıcısının videosuyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.