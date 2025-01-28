Tek Eşlilik Hakkında Konuşan Adamın Sözleri Tartışma Yarattı: "Kadınlar İkinci Eş Olmak İster"

Tek eşlilik, bireylerin romantik ve cinsel olarak sadece bir partnerle ilişki yaşadığı bir bağlılık türüdür. Genellikle sevgi, sadakat ve güven temelinde şekillenir. Tek eşli ilişkiler, duygusal derinlik ve istikrar arayışını temsil ederken, taraflar arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefler. Ancak, bu konuda ilginç açıklamalarda bulunan bir kişi, düşünceleriyle tepki çekti.