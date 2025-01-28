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Tek Eşlilik Hakkında Konuşan Adamın Sözleri Tartışma Yarattı: "Kadınlar İkinci Eş Olmak İster"

Tek Eşlilik Hakkında Konuşan Adamın Sözleri Tartışma Yarattı: "Kadınlar İkinci Eş Olmak İster"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 11:06

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Tek eşlilik, bireylerin romantik ve cinsel olarak sadece bir partnerle ilişki yaşadığı bir bağlılık türüdür. Genellikle sevgi, sadakat ve güven temelinde şekillenir. Tek eşli ilişkiler, duygusal derinlik ve istikrar arayışını temsil ederken, taraflar arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefler. Ancak, bu konuda ilginç açıklamalarda bulunan bir kişi, düşünceleriyle tepki çekti.

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Sanayi devrimini tek eşlilikle ilişkilendiren kişi, “Erkeklerin kiminle yattığı kadınların umrunda bile değildir. Bir kadın, zayıf bir erkeğin tek eşi olarak sürünmek yerine maddi kuvveti yerinde bir erkeğin iki eşi olarak yaşamayı tercih eder” ifadelerini kullandı.

Sanayi devrimini tek eşlilikle ilişkilendiren kişi, “Erkeklerin kiminle yattığı kadınların umrunda bile değildir. Bir kadın, zayıf bir erkeğin tek eşi olarak sürünmek yerine maddi kuvveti yerinde bir erkeğin iki eşi olarak yaşamayı tercih eder” ifadelerini kullandı.

“Çağın gereğine uygun adam akıllı bir medeni kanun yazma zamanı geldi” diyen kişi, kadınların haklarının korunması için erkeklerin tek eşli olmamasının gerekli olduğunu iddia etti.

“Çağın gereğine uygun adam akıllı bir medeni kanun yazma zamanı geldi” diyen kişi, kadınların haklarının korunması için erkeklerin tek eşli olmamasının gerekli olduğunu iddia etti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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