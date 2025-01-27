"Kocana Hizmet Edeceksin" Diyen Kadının Sözleri Sosyal Medyada Tepki Çekti

Asıl Mesleği Öğretmenlik Olan ve Atanamadığı İçin Çobanlık Yapan Hamza Ali Hikayesini Fotoğrafçılara Anlattı

Yayıncı Volkan Manav’dan Mekan Fiyatlarına Sert Tepki: "Bizi Artık Aptal Yerine Koyuyorlar!"

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