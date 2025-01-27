Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
"Kocana Hizmet Edeceksin" Diyen Kadının Sözleri Sosyal Medyada Tepki Çekti

"Kocana Hizmet Edeceksin" Diyen Kadının Sözleri Sosyal Medyada Tepki Çekti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 23:20

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada paylaşım yapan bir kadın, açıklamalarıyla tepki çekti. Kendisine çalıştığı için eşiyle ilgilenemediğini belirten takipçilerinden mesaj geldiğini söyleyen kadın, hemcinslerine yönelik tavsiyelerde bulundu. Video, @pdesranarinc isimli Instagram kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadın, takipçilerine “Kocanla ilgileneceksin. Kocana hizmet edeceksin. Adam niye alıyor seni? Boş bırakmaya gelmez, dışarısı malum” diyerek önerilerde bulundu.

Kadın, takipçilerine “Kocanla ilgileneceksin. Kocana hizmet edeceksin. Adam niye alıyor seni? Boş bırakmaya gelmez, dışarısı malum” diyerek önerilerde bulundu.

Birçok kullanıcı, kadının sözlerini “kadınları aşağılayan” ve “çağ dışı” bulduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu.

Birçok kullanıcı, kadının sözlerini “kadınları aşağılayan” ve “çağ dışı” bulduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu.

Video için👇📹

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın