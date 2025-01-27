"Kocana Hizmet Edeceksin" Diyen Kadının Sözleri Sosyal Medyada Tepki Çekti

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Kadın, takipçilerine “Kocanla ilgileneceksin. Kocana hizmet edeceksin. Adam niye alıyor seni? Boş bırakmaya gelmez, dışarısı malum” diyerek önerilerde bulundu.
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Birçok kullanıcı, kadının sözlerini “kadınları aşağılayan” ve “çağ dışı” bulduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu.
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