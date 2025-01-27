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Yayıncı Volkan Manav’dan Mekan Fiyatlarına Sert Tepki: "Bizi Artık Aptal Yerine Koyuyorlar!"

Yayıncı Volkan Manav’dan Mekan Fiyatlarına Sert Tepki: "Bizi Artık Aptal Yerine Koyuyorlar!"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 18:07

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Teknoloji gazetecisi ve yayıncı Volkan Manav, sosyal medyada mekan fiyatlarına yönelik sert tepkisiyle dikkat çekti. Teknoburada.net’in kurucusu olan ve YouTube kanalında teknoloji ürünlerine dair detaylı incelemeler yapan Manav, dışarıda yeme-içme fiyatlarının yüksekliğine olan tepkisini sosyal medyada paylaştı.

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Manav, bir mekanda yaşadığı deneyimi paylaşarak, “Kahvaltının yanında çay söyledik, 60 TL, su söyledik o da 60 TL. Yahu ben oraya sadece çay ve su içmeye gelip saatlerce otursam anlarım da yemeğin yanına söylemişim. Bu kadar kötü davranılmamalı insanlara...” dedi.

Manav, bir mekanda yaşadığı deneyimi paylaşarak, “Kahvaltının yanında çay söyledik, 60 TL, su söyledik o da 60 TL. Yahu ben oraya sadece çay ve su içmeye gelip saatlerce otursam anlarım da yemeğin yanına söylemişim. Bu kadar kötü davranılmamalı insanlara...” dedi.

Volkan Manav, fiyatların makul olmaması ve müşteri memnuniyetine önem verilmemesini eleştirdi.

Volkan Manav, fiyatların makul olmaması ve müşteri memnuniyetine önem verilmemesini eleştirdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Turgut Güler

Çayın taban fiyatı aynı çiftçinin yüzü gülüyor ama neye yarar, esnaf kafaya koymuş bi kere, illa kazık fiyattan kitleyecek kararı keskin, hem ne demişler; Pa... Devamını Gör