İlişki Danışmanından Tartışma Yaratan Açıklamalar: Aldatma Her Zaman Ayrılık Sebebi mi?

İlişki Danışmanı Yasemin Gazanker, aldatan erkeklerin affedilmesiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kendi hayatından örneklerle açıklamalarını güçlendiren Gazanker, ilişkilerde aldatmanın genellikle güveni zedelediğini ve birçok kişi için ilişkiyi sona erdiren bir hata olduğunu belirtti. Ancak, affetme konusunda her durumun kendi dinamiklerine göre değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.