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İlişki Danışmanından Tartışma Yaratan Açıklamalar: Aldatma Her Zaman Ayrılık Sebebi mi?

İlişki Danışmanından Tartışma Yaratan Açıklamalar: Aldatma Her Zaman Ayrılık Sebebi mi?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 16:35

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İlişki Danışmanı Yasemin Gazanker, aldatan erkeklerin affedilmesiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kendi hayatından örneklerle açıklamalarını güçlendiren Gazanker, ilişkilerde aldatmanın genellikle güveni zedelediğini ve birçok kişi için ilişkiyi sona erdiren bir hata olduğunu belirtti. Ancak, affetme konusunda her durumun kendi dinamiklerine göre değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Eşinin de bir dönem kendisini aldattığını paylaşan Gazanker, “Küçük bir kaçamak sadece. Evliliğimi yıkmaya değer mi diye baktım. Kendi hatalarımı gördüm. Alışkanlık haline getirmediyse bir şansı hak ediyor.” dedi.

Eşinin de bir dönem kendisini aldattığını paylaşan Gazanker, “Küçük bir kaçamak sadece. Evliliğimi yıkmaya değer mi diye baktım. Kendi hatalarımı gördüm. Alışkanlık haline getirmediyse bir şansı hak ediyor.” dedi.

Bununla birlikte, aldatmanın sürekli bir davranış haline geldiği durumlarda affetmenin mümkün olmadığını ifade eden Gazanker, "Hata yaptım, pişmanım." diyen erkeklerin ise bir şansı hak ettiğini belirterek, "Çünkü senin de hataların var" diye ekledi.

Bununla birlikte, aldatmanın sürekli bir davranış haline geldiği durumlarda affetmenin mümkün olmadığını ifade eden Gazanker, "Hata yaptım, pişmanım." diyen erkeklerin ise bir şansı hak ettiğini belirterek, "Çünkü senin de hataların var" diye ekledi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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