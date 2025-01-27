Tıraş Keyfi Şova Dönüştü! Muğla’da Bir Berberden Müzikli ve İkramlı Hizmet

Berberlerin müşterileriyle kurduğu samimi bağ ve bol sohbetli atmosfer, her zaman erkeklerin özel anılarından biri olmuştur. Ancak Muğla Milas’taki bir berber, bu anları sıradanlıktan çıkararak tam anlamıyla bir şova dönüştürdü. Müşterilerisine müzisyenler eşliğinde hizmet sunan berber, sunduğu sıra dışı tıraş deneyimiyle sosyal medyada büyük ilgi topladı.