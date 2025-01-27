Tıraş Keyfi Şova Dönüştü! Muğla’da Bir Berberden Müzikli ve İkramlı Hizmet

Berberlerin müşterileriyle kurduğu samimi bağ ve bol sohbetli atmosfer, her zaman erkeklerin özel anılarından biri olmuştur. Ancak Muğla Milas’taki bir berber, bu anları sıradanlıktan çıkararak tam anlamıyla bir şova dönüştürdü. Müşterilerisine müzisyenler eşliğinde hizmet sunan berber, sunduğu sıra dışı tıraş deneyimiyle sosyal medyada büyük ilgi topladı.
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Tıraş sırasında müzik resitali sunan berber, müşterisine kendi elleriyle meyve ve kuruyemiş ikram ederek adeta görsel ve işitsel bir şölen yaşattı.
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O anları kayda alıp paylaşan berberin videosu, "Aldığı paranın hakkını veren berber" başlığıyla hızla yayıldı.
O berber👇📹
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