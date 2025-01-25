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Haydi İnşallah! Bu Sene Aşkı Bulacaklarına İnanan Rapçi Ati242 ve Blok3 Kalplerinin Boş Olduğunu Açıkladı

Haydi İnşallah! Bu Sene Aşkı Bulacaklarına İnanan Rapçi Ati242 ve Blok3 Kalplerinin Boş Olduğunu Açıkladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 16:26

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Rap müziğin sevilen isimleri Ati242 ve Blok3, İbrahim Tilaver’in  YouTube kanalında bir araya gelerek hayranlarına eğlenceli anlar yaşattı. Üçlü, Dubai’de geçirdikleri keyifli vakitleri vlog çekerek takipçileriyle paylaşırken müzikten aşka kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Videonun kısa kesiti @raplabell isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Bu yıl müzik listelerini kasıp kavuran Ati242, "MANİFESTO" albümüyle, Blok3 ise "OBSESİF" albümüyle başarısını kanıtlamıştı. Daha öncelerde ikilinin düet yapacağı da açıklanmıştı ancak henüz net bir haber gelmedi.

Bu yıl müzik listelerini kasıp kavuran Ati242, "MANİFESTO" albümüyle, Blok3 ise "OBSESİF" albümüyle başarısını kanıtlamıştı. Daha öncelerde ikilinin düet yapacağı da açıklanmıştı ancak henüz net bir haber gelmedi.

İkili, müzikteki başarılarının aksine aşkta şimdilik istedikleri noktada olmadıklarını açıkladılar.

İkili, müzikteki başarılarının aksine aşkta şimdilik istedikleri noktada olmadıklarını açıkladılar.

Tilaver’in ilişki durumlarıyla ilgili sorusuna yanıt veren Blok3, "Şu an ilişki durumum yok" derken, Ati242 ise ilişkisi olmadığını belirterek "Bu sene hepimizin düzenli ilişki yapacağını düşünüyorum" diyerek umutlu olduğunu ifade etti.

Tilaver’in ilişki durumlarıyla ilgili sorusuna yanıt veren Blok3, "Şu an ilişki durumum yok" derken, Ati242 ise ilişkisi olmadığını belirterek "Bu sene hepimizin düzenli ilişki yapacağını düşünüyorum" diyerek umutlu olduğunu ifade etti.

Şimdi gözler, bu ikilinin planladığı düet ve aşk hayatlarındaki olası gelişmelerde!

Şimdi gözler, bu ikilinin planladığı düet ve aşk hayatlarındaki olası gelişmelerde!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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o değil de , rapcilerin nickleri biraz fazla anormal

Osman Elmallı

sizin kalbiniz mi varki aşık olasınız keşler