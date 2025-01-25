Haydi İnşallah! Bu Sene Aşkı Bulacaklarına İnanan Rapçi Ati242 ve Blok3 Kalplerinin Boş Olduğunu Açıkladı

Eylem Tok ve Oğlunun Tutukluluğu Sürüyor: Acılı Aile "Onlar Türkiye’ye Gelmesin" Diyor

Bir Vatandaş Yolda Gördüğü Çamaşır Suyu Reklamının Müslümanlarla Dalga Geçtiğini İddia Etti

Levent Üzümcü Gezi Parkı'na Bağlanan Ayşe Barım Olayına İsyan Etti: "Yine Bizi Bir Meze Gibi Kullanıyorlar"