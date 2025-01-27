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Oytun Erbaş'tan Fatih Altaylı'ya Sert Sözler: "Kendisi Türkiye İçin Bir Beka Sorunudur"

Oytun Erbaş'tan Fatih Altaylı'ya Sert Sözler: "Kendisi Türkiye İçin Bir Beka Sorunudur"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 21:05

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Profesör Dr. Oytun Erbaş, gazeteci Fatih Altaylı’ya karşı sert açıklamalarda bulundu. Altaylı, Erbaş’ı eleştirerek, 'Göster amcana deseler, göstereceğini düşünüyorum' şeklinde bir yorum yapmıştı. Erbaş ise bu sözlere karşılık olarak, 'Fatihcim, ben sana gösterirsem dudağında uçuk çıkar' diyerek cevabını verdi.

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Oytun Erbaş, Fatih Altaylı hakkında oldukça ağır ifadeler kullanarak “Kendisi Türkiye için bir beka sorunudur. Çok hasta; narsizm başta olmak üzere psikolojik sorunları var.” dedi.

Oytun Erbaş, Fatih Altaylı hakkında oldukça ağır ifadeler kullanarak “Kendisi Türkiye için bir beka sorunudur. Çok hasta; narsizm başta olmak üzere psikolojik sorunları var.” dedi.

Bu açıklamalar sonrasında ikili arasındaki gerginlik daha da artacak gibi görünüyor.

Bu açıklamalar sonrasında ikili arasındaki gerginlik daha da artacak gibi görünüyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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