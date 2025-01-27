Oytun Erbaş'tan Fatih Altaylı'ya Sert Sözler: "Kendisi Türkiye İçin Bir Beka Sorunudur"

Profesör Dr. Oytun Erbaş, gazeteci Fatih Altaylı’ya karşı sert açıklamalarda bulundu. Altaylı, Erbaş’ı eleştirerek, 'Göster amcana deseler, göstereceğini düşünüyorum' şeklinde bir yorum yapmıştı. Erbaş ise bu sözlere karşılık olarak, 'Fatihcim, ben sana gösterirsem dudağında uçuk çıkar' diyerek cevabını verdi.
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Oytun Erbaş, Fatih Altaylı hakkında oldukça ağır ifadeler kullanarak “Kendisi Türkiye için bir beka sorunudur. Çok hasta; narsizm başta olmak üzere psikolojik sorunları var.” dedi.
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Bu açıklamalar sonrasında ikili arasındaki gerginlik daha da artacak gibi görünüyor.
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