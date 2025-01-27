Oytun Erbaş'tan Fatih Altaylı'ya Sert Sözler: "Kendisi Türkiye İçin Bir Beka Sorunudur"

Profesör Dr. Oytun Erbaş, gazeteci Fatih Altaylı’ya karşı sert açıklamalarda bulundu. Altaylı, Erbaş’ı eleştirerek, 'Göster amcana deseler, göstereceğini düşünüyorum' şeklinde bir yorum yapmıştı. Erbaş ise bu sözlere karşılık olarak, 'Fatihcim, ben sana gösterirsem dudağında uçuk çıkar' diyerek cevabını verdi.