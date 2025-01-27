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41 Yıllık Türkü Yeniden Gündemde: Vanlı Öğretmen Arzu Zorer Üzan’ın Gurur Veren Hikayesi

41 Yıllık Türkü Yeniden Gündemde: Vanlı Öğretmen Arzu Zorer Üzan’ın Gurur Veren Hikayesi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 19:15

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Van’da müzik öğretmeni olarak görev yapan Arzu Zorer Üzan, 41 yıl önce seslendirdiği 'Heybeler Bellerde' türküsüyle sosyal medyada yeniden gündeme geldi. 1984 yılında TRT ekranlarında yayınlanan bu otantik eser, Van yöresinin kültürel mirasının en değerli örneklerinden biri olarak müzikseverlerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/van-haberleri/...
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İpekyolu ilçesindeki TEV İfakat Ortaokulunda müzik öğretmeni olan Üzan, türkünün yeniden gündeme gelmesinin ardından eseri bir kez daha seslendirdi.

İpekyolu ilçesindeki TEV İfakat Ortaokulunda müzik öğretmeni olan Üzan, türkünün yeniden gündeme gelmesinin ardından eseri bir kez daha seslendirdi.

Duygusal anlar yaşadığını belirten Üzan, “Heybeler Bellerde'nin yıllar sonra yeniden ilgi görmesi ve Van kültürüne katkı sağlaması beni çok mutlu etti. Bu eser, halkımızın geçmişten bugüne taşıdığı değerlerin bir yansımasıdır.” dedi.

Duygusal anlar yaşadığını belirten Üzan, “Heybeler Bellerde'nin yıllar sonra yeniden ilgi görmesi ve Van kültürüne katkı sağlaması beni çok mutlu etti. Bu eser, halkımızın geçmişten bugüne taşıdığı değerlerin bir yansımasıdır.” dedi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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