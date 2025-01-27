41 Yıllık Türkü Yeniden Gündemde: Vanlı Öğretmen Arzu Zorer Üzan’ın Gurur Veren Hikayesi

Van’da müzik öğretmeni olarak görev yapan Arzu Zorer Üzan, 41 yıl önce seslendirdiği 'Heybeler Bellerde' türküsüyle sosyal medyada yeniden gündeme geldi. 1984 yılında TRT ekranlarında yayınlanan bu otantik eser, Van yöresinin kültürel mirasının en değerli örneklerinden biri olarak müzikseverlerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.