Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın Cinsellikle İlgili Açıklamaları Sosyal Medyada Topa Tutuldu!

Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın Cinsellikle İlgili Açıklamaları Sosyal Medyada Topa Tutuldu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 14:42

İçerik Devam Ediyor

Açıklamalarıyla sık sık gündem olan ve dikkat çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş, bu kez de oldukça ilginç bir öneride bulundu. Erbaş, sağlıklı yaşam ve kas yapma üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Özellikle protein tüketimi ve testosteron seviyeleriyle ilgili yaptığı açıklamalar, sosyal medyada hızla yayıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seksin vücut üzerindeki etkileri hakkında konuşan Erbaş, "Seks yaptığım dönemlerde proteini arttırıyorum. Günde 3-4 defa boşaldığım günler var, o haftalarda protein alıyorum. Hem protein hem testosteron, kas yaparsın." şeklinde ifadeler kullandı.

Seksin vücut üzerindeki etkileri hakkında konuşan Erbaş, "Seks yaptığım dönemlerde proteini arttırıyorum. Günde 3-4 defa boşaldığım günler var, o haftalarda protein alıyorum. Hem protein hem testosteron, kas yaparsın." şeklinde ifadeler kullandı.

Oytun Erbaş, sosyal medyada hızla yayılan açıklamalarıyla tepkilerin odağı oldu.

Oytun Erbaş, sosyal medyada hızla yayılan açıklamalarıyla tepkilerin odağı oldu.

Video için👇📹

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın