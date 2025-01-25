Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın Cinsellikle İlgili Açıklamaları Sosyal Medyada Topa Tutuldu!

Açıklamalarıyla sık sık gündem olan ve dikkat çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş, bu kez de oldukça ilginç bir öneride bulundu. Erbaş, sağlıklı yaşam ve kas yapma üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Özellikle protein tüketimi ve testosteron seviyeleriyle ilgili yaptığı açıklamalar, sosyal medyada hızla yayıldı.