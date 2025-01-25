Adana’da Trafik Denetimi: Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Ceza Yağdı

Kaynak: https://www.iha.com.tr/adana-haberler...
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yayalara öncelik tanımayan sürücülere yönelik kent genelinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Trafik kurallarını ihlal eden 21 sürücüye toplamda 94 bin 752 TL para cezası kesildi.
Denetimlerde dikkat çeken anlar da yaşandı. Ceza almamak için ilginç savunmalarda bulunan bazı sürücüler, polis ekiplerini ve basın mensuplarını şaşkına çevirdi.
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Ceza kesilen bir sürücü, “Şaka mı? Namazdan çıkıp gelmişim ben ya, orada teyzeye yol verdim diyorum size” diyerek kendini savundu.
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Başka bir sürücü ise cezai işlem sırasında basın mensuplarına, “Kardeşim ne çekiyorsun hayırdır? Kimsiniz siz?” diyerek tepki gösterdi.
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