Emekli Jimnastik Antrenörü Fatih Güller Bolu'daki Yangında Çarşafları Birbirine Bağlayıp, 11 Kişiyi Kurtardı

Kaynak: https://www.dha.com.tr/gundem/boludak...
Ankara'dan tatil için Bolu'nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Otel’e giden emekli jimnastik antrenörü Fatih Güller (67), yangın sırasında büyük bir kahramanlık sergileyerek 11 kişiyi sağ kurtardı. Çarşafları birbirine bağlayarak, ailesi ve diğer tatilcilerle birlikte büyük bir tehlikeyi atlattı.
(DHA)
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Güller, odada yoğun dumanla uyanarak, hemen yeğenini ve ailesini uyandırıp, koridora çıktı. İlerleyemedikleri dumanla dolu koridorda, bir ışık görerek kattakilere yön verdi. Yoğun dumanın arasında, çarşafları bağlayarak çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere 11 kişiyi aşağıya indirdi.
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Fatih Güller, yangın sırasında alarm çalmadığını ve yangın merdiveninin olup olmadığını bilmediğini belirterek, "Eğer alarm çalsaydı ve ufak bir duman tespit edilseydi, çok sayıda can kurtarılabilirdi. Benim yaptığım kahramanlık değil, orada başka insanlar da aynı şekilde davrandı" dedi.
Fatih Güller'in açıklamalarının tamamı için👇
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