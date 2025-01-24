Emekli Jimnastik Antrenörü Fatih Güller Bolu'daki Yangında Çarşafları Birbirine Bağlayıp, 11 Kişiyi Kurtardı

2000 Yıldaki Değişim: Bir Tarihçi Eski Eserin Güzelliği ile Modern Sanat Eserini Kıyasladı

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Skriniar'ın Osimhen'in Maske Takmasına Sebep Olduğunu Biliyor muydunuz?

DEM Parti'den İmralı Açıklaması: Öcalan Ne Zaman Çağrı Yapacak?

Yangın Merdiveni Halı ile Kaplı! Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı İşcen Gördüğü İhmalleri Sıraladı

Bir Otel Çalışanı Yangın Anında Yaşananları Anlattı: "Kıyamet Gibi Bir Görüntü Vardı"

Harika Bir Yetenek: Bir Kadın Anlamsız Kelimeler Kullanarak 10 Farklı Dilin Taklidini Yaptı

Çorba İçerken Plastik Kaşığın Erimesine İsyan Eden Vatandaş: "Gel de Bu Ülkede Sağlıklı Yaşa"