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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Hukukçulara Seslendi: “Bu Bir Hukuk Cinayetidir”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Hukukçulara Seslendi: “Bu Bir Hukuk Cinayetidir”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.01.2025 - 12:14

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya’da yaşanan yangın faciası sonrasında yaşananlar hakkında sosyal medya hesabından yeni bir açıklama paylaştı. 

“Yaşanan gelişmeleri Türkiye’deki vicdan sahibi tüm hukukçuların bilgisine arz ediyorum” diyerek bir açıklama yayımlayan Tanju Özcan “Bu bir hukuk cinayetidir” dedi. 

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Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketinden sonra sık sık açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan yangın sonrasında yaşanan süreçler hakkında X hesabından bir mesaj paylaştı.

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketinden sonra sık sık açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan yangın sonrasında yaşanan süreçler hakkında X hesabından bir mesaj paylaştı.

İşte Tanju Özcan’ın açıklamaları:

İşte Tanju Özcan’ın açıklamaları:

“YAŞANAN GELİŞMELERİ TÜRKİYE’DEKİ VİCDAN SAHİBİ TÜM HUKUKÇULARIN BİLGİSİNE ARZ EDİYORUM!!!

Kartalkaya’da gerçekleşen facia sebebiyle 2 gün önce memur belediye başkan yardımcımız ve memur itfaiye müdürümüz suçlama belirtilmeksizin gözaltına alınmıştır. Memurların gözaltına alınması veya haklarında adli soruşturma yürütülebilmesi için “Soruşturma izni kararı” verilmesi yasa gereği zorunludur. Ortada 4483 Sayılı Yasaya göre verilmiş bir soruşturma izni yoktur.

Hal böyleyken yapılan soruşturma ve gözaltı kararı tamamen hukuksuz ve keyfidir.

Avukatlara gizlilik kararı var denmesine rağmen mahkemece verilmesi gereken gizlilik kararı tebliğ edilmemiştir. Yani soruşturma ile ilgili gizlilik kararı olup olmadığı bile belli değildir. 

Dün akşam itibarıyla beğenmedikleri ön inceleme raporunu tanzim ettikleri için yedi bilirkişiden talep alınarak dosyadan el çektirilmeleri sağlanmıştır.

Avukatlara şüpheliler ile ilgili görüş izni konusunda keyfi zorluklar çıkartılmaktadır.

Bu bir hukuk cinayetidir. Türkiye’deki tüm vicdan sahibi hukukçuların bilgisine arz ediyorum.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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