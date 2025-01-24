Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Hukukçulara Seslendi: “Bu Bir Hukuk Cinayetidir”
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Hukukçulara Seslendi: “Bu Bir Hukuk Cinayetidir”
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya’da yaşanan yangın faciası sonrasında yaşananlar hakkında sosyal medya hesabından yeni bir açıklama paylaştı.
“Yaşanan gelişmeleri Türkiye’deki vicdan sahibi tüm hukukçuların bilgisine arz ediyorum” diyerek bir açıklama yayımlayan Tanju Özcan “Bu bir hukuk cinayetidir” dedi.
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Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketinden sonra sık sık açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan yangın sonrasında yaşanan süreçler hakkında X hesabından bir mesaj paylaştı.
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İşte Tanju Özcan’ın açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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