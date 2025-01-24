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Kartalkaya’daki Yangında Hayatını Kaybeden Sözcü Yazarı Nedim Türkmen’in 2020 Yılındaki Yazısı Gündem Oldu

Kartalkaya’daki Yangında Hayatını Kaybeden Sözcü Yazarı Nedim Türkmen’in 2020 Yılındaki Yazısı Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.01.2025 - 10:50

Kartalkaya kayak merkezindeki otel yangınında ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Orduspor eski başkanı ve Sözcü Gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen’in 2020 yılında yazdığı köşe yazısı yeniden gündem oldu. 

Nedim Türkmen yazısında 'Otel sahibi Turizm Bakanı, hastane sahibi Sağlık Bakanı, özel okul sahibi Milli Eğitim Bakanı yapıldı. Devleti hiç tanımayan ve atandıkları bakanlıklarla ilgili Türkiye'de neyi ne kadar bildiklerinden emin olmadığımız birçok kişi bakan olarak görevlendirildi” yazmıştı…

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Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi arasında Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen ve ailesi de vardı.

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi arasında Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen ve ailesi de vardı.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen’in vefatının ardından 2020 yılında yazdığı bir yazı yeniden gündem oldu.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen’in vefatının ardından 2020 yılında yazdığı bir yazı yeniden gündem oldu.

Yangın sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da eleştirildiği şu günlerde Nedim Türkmen’in “Otel sahibi Turizm Bakanı, hastane sahibi Sağlık Bakanı, özel okul sahibi Milli Eğitim Bakanı yapıldı” gündem oldu. İşte Nedim Türkmen’in 2020 tarihli yazısından bir bölüm:

Yangın sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da eleştirildiği şu günlerde Nedim Türkmen’in “Otel sahibi Turizm Bakanı, hastane sahibi Sağlık Bakanı, özel okul sahibi Milli Eğitim Bakanı yapıldı” gündem oldu. İşte Nedim Türkmen’in 2020 tarihli yazısından bir bölüm:

“Anayasa değişikliği ile iki yıl önce başkanlık sistemine geçildi. Yeni sistemin ilk Bakanlar Kurulu, bir bakanın görevden alınması dışında 2 yılını tamamlamak üzere. Yeni sistemle bakanların milletvekili olması gerekmiyor. Yapı olarak teknokrat hükümeti benzeri bir yapı oluşması beklenirken, bizde tam tersi oldu. Otel sahibi Turizm Bakanı, hastane sahibi Sağlık Bakanı, özel okul sahibi Milli Eğitim Bakanı yapıldı. Devleti hiç tanımayan ve atandıkları bakanlıklarla ilgili Türkiye’de neyi ne kadar bildiklerinden emin olmadığımız birçok kişi bakan olarak görevlendirildi.

Yazımın önceki bölümde açıkladığım gibi; bürokraside dikkate alınmayan liyakat, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iyi işlemesi için çok dikkatli seçilmesi gereken bakanların seçiminde de dikkate alınmayınca çok güçlü bir başkan çok zayıf bir Bakanlar Kurulu ve zayıf bürokrasi, ‘devletin sorunlarını çözme yeteneğinin ortadan kalkmasına’ ve henüz 2 yılını bile doldurmamış başkanlık sisteminin şiddetli bir şekilde tartışılmasına zemin hazırladı.

Bürokraside liyakat dikkat etmezseniz Aralık 2019’da çıkan ve hemen uygulamaya başlanan vergi kanunlarını uygulama genel tebliğlerini Mayıs 2020 sonunda yayımlarsınız.

Yine bakan seçiminde liyakata dikkat etmezseniz, saman ithalatını ‘Paramız var ki alıyoruz’ şeklinde savunan bir orman bakanınız olur.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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