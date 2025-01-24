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Sarayburnu’nda Atatürk Heykeline Saldırı! Vatandaşlar Anında Müdahale Etti

Sarayburnu’nda Atatürk Heykeline Saldırı! Vatandaşlar Anında Müdahale Etti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 10:51

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İstanbul’un Sarayburnu Sahili’nde sabah saatlerinde yaşanan olay, büyük tepki topladı. Yüzü maskeli bir şahıs, Sarayburnu Parkı’ndaki Atatürk heykeline çekiç ve sopayla zarar vermeye çalıştı. Şüpheli şahıs, heykelin üzerine çıkarak elindeki çekiçle heykeli hedef aldı.

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Olay anında parkta bulunan vatandaşlar, duruma hızla müdahale ederek provokasyona izin vermedi.

Olay anında parkta bulunan vatandaşlar, duruma hızla müdahale ederek provokasyona izin vermedi.

Saldırganın heykel üzerinde gerçekleştirdiği provokasyon girişimi, çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, saldırıya karşı tepkiler büyümeye devam ediyor.

Saldırganın heykel üzerinde gerçekleştirdiği provokasyon girişimi, çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, saldırıya karşı tepkiler büyümeye devam ediyor.

O anlar 👇

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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