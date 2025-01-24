Sarayburnu’nda Atatürk Heykeline Saldırı! Vatandaşlar Anında Müdahale Etti

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Olay anında parkta bulunan vatandaşlar, duruma hızla müdahale ederek provokasyona izin vermedi.
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Saldırganın heykel üzerinde gerçekleştirdiği provokasyon girişimi, çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, saldırıya karşı tepkiler büyümeye devam ediyor.
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