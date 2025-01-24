Tuzla'da Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: Ekipler Olay Yerinde
Tuzla'da Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: Ekipler Olay Yerinde
Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde servis minibüsü yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü.
Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülüyor.
DETAYLAR GELECEK…
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OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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