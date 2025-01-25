Konya’da Çöken Binanın Enkazı Günün İlk Işıklarıyla Böyle Görüntülendi

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Yenişehir Caddesi’nde bulunan dört katlı bir bina, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Enkaz altında beş kişinin olduğu bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma ekipleri hızla çalışmalarına başladı.