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Konya’da Çöken Binanın Enkazı Günün İlk Işıklarıyla Böyle Görüntülendi

Konya’da Çöken Binanın Enkazı Günün İlk Işıklarıyla Böyle Görüntülendi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 12:05

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Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Yenişehir Caddesi’nde bulunan dört katlı bir bina, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Enkaz altında beş kişinin olduğu bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma ekipleri hızla çalışmalarına başladı.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/konya-haberler...
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Gece boyunca süren arama kurtarma faaliyetlerinde üç kişiye canlı ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan bu kişiler sedyeyle ambulanslara taşındı ve hastanede tedavi altına alındı.

Gece boyunca süren arama kurtarma faaliyetlerinde üç kişiye canlı ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan bu kişiler sedyeyle ambulanslara taşındı ve hastanede tedavi altına alındı.

Ekipler, enkaz altında olduğu değerlendirilen iki kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken, binanın yıkıntıları günün ilk ışıklarıyla birlikte böyle görüntülendi.

Ekipler, enkaz altında olduğu değerlendirilen iki kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken, binanın yıkıntıları günün ilk ışıklarıyla birlikte böyle görüntülendi.

O görüntüler👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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