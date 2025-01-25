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Enkaz Altındaki Sevinç Sohbetini AFAD Kamerası Kaydetti: Kurtarma Ekibini "Hoş Geldin Abi" Sözüyle Karşıladı

Enkaz Altındaki Sevinç Sohbetini AFAD Kamerası Kaydetti: Kurtarma Ekibini "Hoş Geldin Abi" Sözüyle Karşıladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.01.2025 - 09:57

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 20.00'de çöken binadan 3 kişi kurtarıldı, enkaz altındaki 2 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Enkaz altından 5 saat sonra sağ kurtarılan Muhammed Cedan ve Halid El Cedan’ın AFAD ekiplerini gördükleri andaki mutlulukları arama kurtarma ekibinin kamerasına yansıdı. Arama kurtarma ekibi enkaz altındakilerden birinin elini görüp tuttu, ardından diğer kazazedeyi görünce “O merhaba dostum” tepkisini verdi. 

Enkaz altındaki kişi ise AFAD görevlisini gülümseyerek “Hoş geldin abi” sözüyle karşıladı.

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde bir anda çöken binanın enkazında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde bir anda çöken binanın enkazında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Enkazda 5 kişi olduğu bildirilmiş, 3 kişi sağ olarak kurtarılmıştı.

24 yaşındaki Muhammed Cedan ve amcası 55 yaşındaki Halid El Ceran’ın kurtarılma anları AFAD kamerasına yansıdı. İki kişinin arama kurtarma ekiplerini karşılarında gördükleri an sevinç ve mutlulukları duyuldu.

24 yaşındaki Muhammed Cedan ve amcası 55 yaşındaki Halid El Ceran’ın kurtarılma anları AFAD kamerasına yansıdı. İki kişinin arama kurtarma ekiplerini karşılarında gördükleri an sevinç ve mutlulukları duyuldu.

Arama kurtarma ekibi ve enkaz altındakilerin sohbeti kamera tarafından kaydedildi. Kurtarma ekibinden bir kişi enkaz altındaki bir kişinin eli görüp tuttu ve “Eli tuttum eli. Allah'ın izniyle seni çıkartacağım seni. Hiç canını sıkma tamam mı?” diyerek moral vermeye çalıştı.

Arama kurtarma ekibi ve enkaz altındakilerin sohbeti kamera tarafından kaydedildi. Kurtarma ekibinden bir kişi enkaz altındaki bir kişinin eli görüp tuttu ve “Eli tuttum eli. Allah'ın izniyle seni çıkartacağım seni. Hiç canını sıkma tamam mı?” diyerek moral vermeye çalıştı.

AFAD görevlisini “Hoş geldin abi” sözüyle karşıladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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