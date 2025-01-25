Konya'da Çöken Binada Son Durum: Enkazda 2 Kişi Aranıyor, 4 Kişi Gözaltına Alındı

Çöken binayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi:

'24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemleri devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir.'