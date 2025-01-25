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Konya'da Çöken Binada Son Durum: Enkazda 2 Kişi Aranıyor, 4 Kişi Gözaltına Alındı

Konya'da Çöken Binada Son Durum: Enkazda 2 Kişi Aranıyor, 4 Kişi Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.01.2025 - 09:27

Konya’nın Selçuklu ilçesinde Selçuk Mahallesi Haşmetli Sokak’ta bulunan 4 katlı bina 24 Ocak Cuma akşamı çöktü. Enkaz altında 5 kişiden 3’ü kurtarıldı. 13’üncü saate girilirken enkaz altında bulunan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 katlı binanın çökmesiyle ilgili sorumluluğu bulunan 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Konya’nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi’nde 4 katlı bina 24 Ocak Cuma saat 20.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. 14 daire; zemin katında ise 7 dükkan bulunan binada 5 kişi enkaz altında aldı.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi’nde 4 katlı bina 24 Ocak Cuma saat 20.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. 14 daire; zemin katında ise 7 dükkan bulunan binada 5 kişi enkaz altında aldı.

Enkazın beşinci saatinde amca-yeğen 24 yaşındaki Muhammed Cedan ve 55 yaşındaki Halid El Cedan, sağ olarak kurtarıldı. 7’nci saatte ise 23 yaşındaki Ahmet Muhammed Cedan kurtarıldı.

Enkazın beşinci saatinde amca-yeğen 24 yaşındaki Muhammed Cedan ve 55 yaşındaki Halid El Cedan, sağ olarak kurtarıldı. 7’nci saatte ise 23 yaşındaki Ahmet Muhammed Cedan kurtarıldı.

13'üncü saatte enkazda 2 kişi aranıyor.

13'üncü saatte enkazda 2 kişi aranıyor.

Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ahmet Muhammed Cedan, kurtarıldığı an bulunduğu bölgenin sağ tarafında ağabeyi ve yengesinin olduğunu söyledi. Enkazdaki 2 kişiyi arama çalışmaları 13’üncü saatte de devam ediyor.

4 şüpheli gözaltına alındı.

4 şüpheli gözaltına alındı.

Çöken binayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi:

'24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemleri devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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