Askerler Canlı Yayın Açıp Eğlenirken Komutanın Sert Tepkisi Odayı Sarsıttı

Bir askeri birliğin içerisinde yaşanan olay, komutanların disiplinli yaklaşımının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İki genç asker, askerlik görevleri sırasında telefonlarından canlı yayın yaparak kadınlarla sohbet edip eğlenceli anlar paylaşıyordu. Ancak, eğlenceli başlayan bu anlar, odaya birdenbire giren komutanla birlikte bambaşka bir hale dönüştü.