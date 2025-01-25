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Askerler Canlı Yayın Açıp Eğlenirken Komutanın Sert Tepkisi Odayı Sarsıttı

Askerler Canlı Yayın Açıp Eğlenirken Komutanın Sert Tepkisi Odayı Sarsıttı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 14:21

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Bir askeri birliğin içerisinde yaşanan olay, komutanların disiplinli yaklaşımının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İki genç asker, askerlik görevleri sırasında telefonlarından canlı yayın yaparak kadınlarla sohbet edip eğlenceli anlar paylaşıyordu. Ancak, eğlenceli başlayan bu anlar, odaya birdenbire giren komutanla birlikte bambaşka bir hale dönüştü.

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Telefonlarıyla canlı yayın yaparken eğlenceli bir şekilde vakit geçiren askerler, bir anda komutanın odaya girmesiyle şaşkına döndü.

Telefonlarıyla canlı yayın yaparken eğlenceli bir şekilde vakit geçiren askerler, bir anda komutanın odaya girmesiyle şaşkına döndü.

Komutanın o anki tepkisi ise oldukça sert oldu. O kadar ani ve sert bir tepki gösterdi ki görüntü bile dondu!

Komutanın o anki tepkisi ise oldukça sert oldu. O kadar ani ve sert bir tepki gösterdi ki görüntü bile dondu!

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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