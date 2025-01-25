Bir Vatandaş Yolda Gördüğü Çamaşır Suyu Reklamının Müslümanlarla Dalga Geçtiğini İddia Etti

Bir vatandaş, sokakta gördüğü bir çamaşır suyu reklamının Müslümanlarla dalga geçmek amacıyla hazırlandığını iddia etti. Reklam panosunda kullanılan siyah, kırmızı ve yeşil renklerin Filistin bayrağına benzediğini öne süren vatandaş, bu durumun tesadüf olmadığını savundu. Ayrıca reklamdaki 'kartal başı' görselinin de Filistin'le ilişkilendirilebileceğini ifade etti.
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Reklamda yer alan "Mikroplara kaçacak yer yok" sloganının özellikle Müslümanlara atıfta bulunarak hazırlandığını iddia eden kişi, bu durumun inançlara yönelik bir saygısızlık olduğunu belirtti.
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Vatandaşın iddiaları sosyal medyada birçok kişi tarafından tepki topladı.
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