Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Vatandaş Yolda Gördüğü Çamaşır Suyu Reklamının Müslümanlarla Dalga Geçtiğini İddia Etti

Bir Vatandaş Yolda Gördüğü Çamaşır Suyu Reklamının Müslümanlarla Dalga Geçtiğini İddia Etti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.01.2025 - 10:45

İçerik Devam Ediyor

Bir vatandaş, sokakta gördüğü bir çamaşır suyu reklamının Müslümanlarla dalga geçmek amacıyla hazırlandığını iddia etti. Reklam panosunda kullanılan siyah, kırmızı ve yeşil renklerin Filistin bayrağına benzediğini öne süren vatandaş, bu durumun tesadüf olmadığını savundu. Ayrıca reklamdaki 'kartal başı' görselinin de Filistin'le ilişkilendirilebileceğini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Reklamda yer alan "Mikroplara kaçacak yer yok" sloganının özellikle Müslümanlara atıfta bulunarak hazırlandığını iddia eden kişi, bu durumun inançlara yönelik bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Reklamda yer alan "Mikroplara kaçacak yer yok" sloganının özellikle Müslümanlara atıfta bulunarak hazırlandığını iddia eden kişi, bu durumun inançlara yönelik bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Vatandaşın iddiaları sosyal medyada birçok kişi tarafından tepki topladı.

Vatandaşın iddiaları sosyal medyada birçok kişi tarafından tepki topladı.

Video için👇📹

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
6
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın