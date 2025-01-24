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İmam Babadan Kızlarına Sevgi Dolu Anlar: Dışarıdan Ciddi, Evde Eğlenceli!

İmam Babadan Kızlarına Sevgi Dolu Anlar: Dışarıdan Ciddi, Evde Eğlenceli!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 16:39

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Bazı babalar dışarıdan ciddi ve sert bir görünüme sahip olsa da kızlarının yanında bambaşka bir kişiliğe bürünebiliyor. Bunun en tatlı örneklerinden biri, TikTok'ta @ervvpltttt kullanıcı tarafından paylaşılan bir video oldu. Sosyal medyada hızla yayılan video, birçok kişi tarafından paylaşılarak beğeni topladı.

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Videoda, mesleği gereği ciddi bir imaj çizen imamın, kızlarının yanında sergilediği sıcacık ve eğlenceli tavırları dikkat çekti.

Videoda, mesleği gereği ciddi bir imaj çizen imamın, kızlarının yanında sergilediği sıcacık ve eğlenceli tavırları dikkat çekti.

Gülümsemesiyle ve samimi hareketleriyle izleyenlerin kalbini ısıtan bu baba, "Babalar kızlarının yanında nasıl değişebilir?" sorusuna adeta görsel bir yanıt verdi.

Gülümsemesiyle ve samimi hareketleriyle izleyenlerin kalbini ısıtan bu baba, "Babalar kızlarının yanında nasıl değişebilir?" sorusuna adeta görsel bir yanıt verdi.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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palpito777

Hem eğlenceli hem imanlı :D

Emel

Çok tatlış tam olması gerektiği gibi 🥰