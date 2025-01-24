İmam Babadan Kızlarına Sevgi Dolu Anlar: Dışarıdan Ciddi, Evde Eğlenceli!

Bazı babalar dışarıdan ciddi ve sert bir görünüme sahip olsa da kızlarının yanında bambaşka bir kişiliğe bürünebiliyor. Bunun en tatlı örneklerinden biri, TikTok'ta @ervvpltttt kullanıcı tarafından paylaşılan bir video oldu. Sosyal medyada hızla yayılan video, birçok kişi tarafından paylaşılarak beğeni topladı.
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Videoda, mesleği gereği ciddi bir imaj çizen imamın, kızlarının yanında sergilediği sıcacık ve eğlenceli tavırları dikkat çekti.
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Gülümsemesiyle ve samimi hareketleriyle izleyenlerin kalbini ısıtan bu baba, "Babalar kızlarının yanında nasıl değişebilir?" sorusuna adeta görsel bir yanıt verdi.
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Hem eğlenceli hem imanlı :D
Çok tatlış tam olması gerektiği gibi 🥰