İmam Babadan Kızlarına Sevgi Dolu Anlar: Dışarıdan Ciddi, Evde Eğlenceli!

Bazı babalar dışarıdan ciddi ve sert bir görünüme sahip olsa da kızlarının yanında bambaşka bir kişiliğe bürünebiliyor. Bunun en tatlı örneklerinden biri, TikTok'ta @ervvpltttt kullanıcı tarafından paylaşılan bir video oldu. Sosyal medyada hızla yayılan video, birçok kişi tarafından paylaşılarak beğeni topladı.